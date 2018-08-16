«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области школьные автобусы оснащают мигалками

Аналитика 15.08.2018 20:08
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15.08.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: бывший чиновник администрации Волгоградской области «погорел на бутылках» и получил 7,5 лет колонии строгого режима. Губернатор и силовики Волгоградской области готовятся к школе – меры безопасности обсудили на координационном совещании. Укрощение строптивой: в Волжском юную автоледи арестовали на семь суток за страсть к тонировке. Подозреваемого в гибели семьи из четырех человек политактивиста Булатова спрятали от камер журналистов.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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