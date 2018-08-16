«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области школьные автобусы оснащают мигалками







Смотрите сегодня в программе: бывший чиновник администрации Волгоградской области «погорел на бутылках» и получил 7,5 лет колонии строгого режима. Губернатор и силовики Волгоградской области готовятся к школе – меры безопасности обсудили на координационном совещании. Укрощение строптивой: в Волжском юную автоледи арестовали на семь суток за страсть к тонировке. Подозреваемого в гибели семьи из четырех человек политактивиста Булатова спрятали от камер журналистов.

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