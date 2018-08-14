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Волгоградскому чиновнику почти вчетверо увеличили срок за алкогольные взятки

Расследования 14.08.2018 20:53
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14.08.2018 20:53

Провести 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима придется бывшему сотруднику комитета промышленности и торговли  обладминистрации Роману Самороковскому. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, его признали виновным в получении ряда взяток.
Так, экс-чиновник получил мзду в 20 тысяч рублей от одного из предпринимателей. За эти деньги он составил акт проверки, по которому, якобы, не выявил у торговца никаких нарушений. После этой “проверки” облкомитет выдал юрлицу лицензию на розничную продажу алкоголя.
Также Самороковский, действуя с подельниками, получил около 100 тысяч рублей от другого бизнесмена. Коммерсанта не стали привлекать к административной ответственности за продажу алкоголя без лицензии. Эти деньги передавались уже под контролем сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника задержали в начале прошлого года.
Однако ранее суд Центрального района расценил все это как мошенничество и получение взятки, за что  приговорил Самороковского всего к двум годам колонии общего режима, а также штрафу в 100 тысяч рублей.

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