«Высота 102 ТВ»: Волгоградский инвалид-колясочник объехал всю Россию на хендбайке

Аналитика 14.08.2018 20:02
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14.08.2018 20:02
Смотрите сегодня в программе: в Роспотребнадзоре «распробовали» огурчики из нелегальных теплиц – озвучены итоги лабораторных исследований. Прикованный к коляске волгоградец рассказал о грандиозном путешествии по России. О приближении выборов в Волгоградскую гордуму напоминают единичные плакаты: на пышную кампанию у избиркомов денег нет. Взятки гладки: профессору Волгоградского политеха смягчили обвинительный приговор.
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