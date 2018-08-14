«Высота 102 ТВ»: Волгоградский инвалид-колясочник объехал всю Россию на хендбайке







Смотрите сегодня в программе: в Роспотребнадзоре «распробовали» огурчики из нелегальных теплиц – озвучены итоги лабораторных исследований. Прикованный к коляске волгоградец рассказал о грандиозном путешествии по России. О приближении выборов в Волгоградскую гордуму напоминают единичные плакаты: на пышную кампанию у избиркомов денег нет. Взятки гладки: профессору Волгоградского политеха смягчили обвинительный приговор.

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