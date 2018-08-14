Расследования

Подозреваемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова арестовали на 2 месяца

Расследования 14.08.2018 18:37
2000 11
14.08.2018 18:37


Меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца только что избрал Среднеахтубинский райсуд Ренату Булатову, подозреваемому в совершении смертельного  ДТП, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Он пробудет в СИЗО до 11 октября. 
Судья Надежда Бескоровайнова запретила фото-и видеосъемку сегодняшнего заседания. В Среднеахтубинском районном суде сделали все, чтобы журналисты не смогли зафиксировать молодого политактивиста, сидящего на скамье подсудимых. Так, завели его в зал задолго до объявленного времени начала заседания. После окончания заседания его вывели "окольными" путями - не через коридор. Произошедшее вызвало возмущение у многочисленных журналистов, приехавших в суд - ведь гибель семьи вызвала большой общественный резонанс. 
ИА "Высота 102" сообщало, что адвокаты Рената Булатова ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, следствие настаивало на продлении ареста на 72 часа, прокуратура - на аресте на 2 месяца. Представители следствия заявили, что Булатов не признал свою вину. Выяснилось, что за машиной, которая убила семью, числилось  38 случаев нарушения ПДД. 
Напомним, поздно вечером в пятницу  на 12 километре дороги “Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба” столкнулись “Dodge Ram” и  “Honda Accord”. Трехтонным американским пикапом управлял  22-летний Ренат Булатов. Предположительно при обгоне он не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. В аварии погибли 39-летний Виталий Перчиев, его 33-летняя жена Кира и их дочки Вика и Катя. От смерти в изуродованной легковушке детей не спасли даже специальные кресла. Следователи ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц”. Водитель пикапа был задержан.
Что касается Рената Булатове, то известно, что он является одним  из руководителей “Молодой гвардии Единой России”.  В 21 год пытался баллотироваться в депутаты Волгоградской областной думы. Участвовал он и в праймериз “Единой России” на  выборах в Волгоградскую гордуму. Однако стать кандидатом у него не вышло. 
Сегодня на кладбище №2 в Волжском простились с семьей Перчиевых. Тела мамы с папой и двух дочек отвезут в город Кизляр республики Дагестан, где живут родные главы погибшей семьи. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенка
26.07.2018 08:48
7447 8
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премию
20.07.2018 11:03
7263 1
ЧП с тремя погибшими на барже под Волгоградом случилось на семейных верфях депутата
23.07.2018 13:00
6308 10
Расследования
14.08.2018 16:43
Расследования 14.08.2018 16:43
2327 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2018 12:15
Расследования 14.08.2018 12:15
1684 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.08.2018 19:37
Расследования 13.08.2018 19:37
4705 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.08.2018 11:04
Расследования 13.08.2018 11:04
2528 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.08.2018 10:50
Расследования 10.08.2018 10:50
2821 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2018 13:29
Расследования 09.08.2018 13:29
3597 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2018 12:44
Расследования 09.08.2018 12:44
2257 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.08.2018 12:36
Расследования 07.08.2018 12:36
4919 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.08.2018 11:36
Расследования 07.08.2018 11:36
3211 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2018 17:59
Расследования 06.08.2018 17:59
3291 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2018 09:55
Расследования 06.08.2018 09:55
7800 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.08.2018 13:14
Расследования 05.08.2018 13:14
7034 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.08.2018 08:53
Расследования 05.08.2018 08:53
6263 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.08.2018 15:13
Расследования 03.08.2018 15:13
5152 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.08.2018 12:24
Расследования 03.08.2018 12:24
3579 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:37
Подозреваемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова арестовали на 2 месяцаСмотреть фотографии
18:01
В Волгоградской области прощаются с семьей, погибшей в ДТП с участием молодого единороссаСмотреть фотографии
16:43
Виновник смертельного ДТП на трассе Волгоград-Москва объяснил выезд на встречку потерей сознанияСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области суд «уберег» Рената Булатова от видеокамер журналистовСмотреть фотографии
14:56
В Волжском коммунисты «ударят» по пенсионной реформе автопробегомСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области 8 населенных пунктов остались без светаСмотреть фотографии
13:55
Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда
13:50
О выборах депутатов Волгоградской гордумы народ оповещают в экономформатеСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде приостановлено членство в партии единоросса Булатова после гибели семьи в ДТП с его участиемСмотреть фотографии
12:16
Сады Придонья: уважаем и чтим традиции наших предковСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области озверевший сын убил спящего отцаСмотреть фотографии
12:11
Жители сельских районов Волгоградской области пьют воду с хлоридами и сульфатамиСмотреть фотографии
11:43
Роспотребнадзор признал овощи в «полиэтиленовых городах» Волгоградской области безопаснымиСмотреть фотографии
11:22
В Волгоград пришел трейд-ин от «МегаФона»Смотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области молодой маме отказали в пособии на ребенка
11:08
В Кировском районе Волгограда снесут незаконное «Крестьянское подворье»Смотреть фотографии
10:23
На севере Волгограда водителю стало плохо за рулемСмотреть фотографии
10:19
Погибшую в Волгоградской области в страшном ДТП с автомобилем молодогвардейца семью похоронят в ДагестанеСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подрядчик в ливень оставил без крыши две многоэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
«Везде исследуйте всечасно». Волгоградский автор бестселлеров призывает к любви к ОтечествуСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102 ТВ»: Волгоград сказал последнее «прощай» директору всемирно известного музеяCмотреть видео
19:37
В Волгограде осужденному за взятку в 50 тысяч долларов профессору сменили статью и снизили срокСмотреть фотографии
18:39
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правамиСмотреть фотографии
17:11
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"Смотреть фотографии
16:57
В Волгограде не торопятся приостанавливать членство в партии единоросса после гибели в ДТП семьиСмотреть фотографии
16:53
Салоны «Ростелекома» начали продажи смартфонов Alcatel линейки 2018 годаСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области рыболовов-любителей ограничили 10 кг уловаСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах Смотреть фотографии
14:10
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»Смотреть фотографии
Реклама
 