



Меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца только что избрал Среднеахтубинский райсуд Ренату Булатову, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Он пробудет в СИЗО до 11 октября.

Судья Надежда Бескоровайнова запретила фото-и видеосъемку сегодняшнего заседания. В Среднеахтубинском районном суде сделали все, чтобы журналисты не смогли зафиксировать молодого политактивиста, сидящего на скамье подсудимых. Так, завели его в зал задолго до объявленного времени начала заседания. После окончания заседания его вывели "окольными" путями - не через коридор. Произошедшее вызвало возмущение у многочисленных журналистов, приехавших в суд - ведь гибель семьи вызвала большой общественный резонанс.

ИА "Высота 102" сообщало, что адвокаты Рената Булатова ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, следствие настаивало на продлении ареста на 72 часа, прокуратура - на аресте на 2 месяца. Представители следствия заявили, что Булатов не признал свою вину. Выяснилось, что за машиной, которая убила семью, числилось 38 случаев нарушения ПДД.

Напомним, поздно вечером в пятницу на 12 километре дороги “Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба” столкнулись “Dodge Ram” и “Honda Accord”. Трехтонным американским пикапом управлял 22-летний Ренат Булатов. Предположительно при обгоне он не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. В аварии погибли 39-летний Виталий Перчиев, его 33-летняя жена Кира и их дочки Вика и Катя. От смерти в изуродованной легковушке детей не спасли даже специальные кресла. Следователи ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц”. Водитель пикапа был задержан.

Что касается Рената Булатове, то известно, что он является одним из руководителей “Молодой гвардии Единой России”. В 21 год пытался баллотироваться в депутаты Волгоградской областной думы. Участвовал он и в праймериз “Единой России” на выборах в Волгоградскую гордуму. Однако стать кандидатом у него не вышло.

Сегодня на кладбище №2 в Волжском простились с семьей Перчиевых. Тела мамы с папой и двух дочек отвезут в город Кизляр республики Дагестан, где живут родные главы погибшей семьи.