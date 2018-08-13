Борьба с коррупцией

В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правами

Борьба с коррупцией 13.08.2018 17:34
2585 6
13.08.2018 17:34


Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД, обвиняемого в двух эпизодах мелкого взяточничества. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в декабре прошлого года через посредника он получил 11 тысяч рублей. За эти деньги он должен был выдать водительское удостоверение по категориям "В” и “В1” 21-летней девушке. При этом ее знания правил дорожного движения никто не проверял. Также от проверки смогли откупиться 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек.  Они “приобрели” себе  права управления легковым автомобилем и квадроциклом. 
“Лавочку” по торговле правами прикрыли сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. Капитана уволили из органов внутренних дел.  Его дело расследовали следователи СУ СК России по Волгоградской области.
Отметим, что свою вину экс-полицейский не признает. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит  до 8 лет тюрьмы.
Незаконно полученные водительские удостоверения изъяты.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизора
09.08.2018 13:11
4518 12
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах
13.08.2018 15:56
4242 14
В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговор
25.07.2018 15:04
3030 10
Борьба с коррупцией
13.08.2018 15:56
Борьба с коррупцией 13.08.2018 15:56
4962 14 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.08.2018 13:11
Борьба с коррупцией 09.08.2018 13:11
8973 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.08.2018 16:25
Борьба с коррупцией 07.08.2018 16:25
5425 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.08.2018 11:55
Борьба с коррупцией 07.08.2018 11:55
3457 7 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.07.2018 15:04
Борьба с коррупцией 25.07.2018 15:04
21816 10 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.07.2018 13:14
Борьба с коррупцией 25.07.2018 13:14
4008 2 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.07.2018 14:42
Борьба с коррупцией 19.07.2018 14:42
10635 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.07.2018 14:43
Борьба с коррупцией 13.07.2018 14:43
28852 48 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.07.2018 11:34
Борьба с коррупцией 13.07.2018 11:34
11282 26 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.07.2018 16:07
Борьба с коррупцией 12.07.2018 16:07
4793 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.07.2018 13:02
Борьба с коррупцией 04.07.2018 13:02
19785 13 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.07.2018 11:39
Борьба с коррупцией 04.07.2018 11:39
3119 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2018 16:34
Борьба с коррупцией 20.06.2018 16:34
15537 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.06.2018 16:25
Борьба с коррупцией 14.06.2018 16:25
12663 36 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.06.2018 04:37
Борьба с коррупцией 08.06.2018 04:37
12563 34 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:37
В Волгограде осужденному за взятку в 50 тысяч долларов профессору сменили статью и снизили срок
18:39
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правамиСмотреть фотографии
17:11
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"Смотреть фотографии
16:57
В Волгограде не торопятся приостанавливать членство в партии единоросса после гибели в ДТП семьиСмотреть фотографии
16:53
Салоны «Ростелекома» начали продажи смартфонов Alcatel линейки 2018 годаСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области рыболовов-любителей ограничили 10 кг уловаСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах Смотреть фотографии
14:10
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»Смотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщинСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновыхСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде снесут ресторанный комплекс «Старый Карс»Смотреть фотографии
11:43
Студенты МГУ проходят производственную практику на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
11:04
В Волгограде поймали двух грабителей, отнявших у прохожего кошелек и крестик
10:16
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителейСмотреть фотографии
09:49
В центре Волгограда засохли молодые деревьяСмотреть фотографии
09:19
За рулем убившего семью из четырех человек пикапа был несостоявшийся депутат Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
23:55
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машинаСмотреть фотографии
22:09
В соседнем с Волгоградом Ростове нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамидСмотреть фотографии
18:47
Грузовики-разрушители: Волгоградские дороги спасают от транзитных фур Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьейСмотреть фотографии
16:51
Волгоградцы номинировали остановку общественного транспорта на звание самой «страшной»Смотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбуСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:08
Детские и спортивные площадки в Волгограде - угроза для жизниСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде семья отравилась грибами из магазинаСмотреть фотографии
05:32
Волгоградцы увидят пик звездопадаСмотреть фотографии
04:35
Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизмуСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде на 52-ом году жизни скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей ВасинСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 