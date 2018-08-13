



Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД, обвиняемого в двух эпизодах мелкого взяточничества. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в декабре прошлого года через посредника он получил 11 тысяч рублей. За эти деньги он должен был выдать водительское удостоверение по категориям "В” и “В1” 21-летней девушке. При этом ее знания правил дорожного движения никто не проверял. Также от проверки смогли откупиться 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек. Они “приобрели” себе права управления легковым автомобилем и квадроциклом.

“Лавочку” по торговле правами прикрыли сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. Капитана уволили из органов внутренних дел. Его дело расследовали следователи СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, что свою вину экс-полицейский не признает. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Незаконно полученные водительские удостоверения изъяты.