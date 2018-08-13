







Все питомцы зоосада Свято-Духового монастыря готовятся к переезду в реабилитационный центр "Обитель птиц". Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, центр возведен в природном парке Волго-Ахтубинская пойма на 60 гектарах земли близ поселка Сахарного. По словам создателя фазанария Свято-Духова монастыря иеромонаха Василиска, это место, ранее похожее на большую свалку, было расчищено и облагорожено. Сюда потянулись птицы, число которых орнитологи уже насчитали в три раза больше, чем ранее. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа началось возведение скита в честь Покрова Пресвятой Богородицы из сруба. Рядом поставили большие вольеры для спасенных от гибели животных и птиц. В кельях здесь поселятся три монаха, которые будут ухаживать за всеми обитателями. Рядом появится гостевой домик с трапезной, двумя комнатами отдыха и уборной. А уже в следующем году монахи планируют заложить деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Завтра, 14 августа, в праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня у поворота на поселок Сахарный пройдет торжественный молебен о сохранении русского леса. Его отслужит викарий Волгоградской епархии, епископ Городищенский Феоктист в сослужении духовенства Волгоградской митрополии.



