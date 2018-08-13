В Волгоградской области рыболовов-любителей ограничили 10 кг улова13.08.2018 16:52
В Волгоградской области тепличные хозяйства ответят за пестициды10.08.2018 15:22
Восемь тепличных хозяйств в Волгоградской области уличили в многочисленных нарушениях природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства при использовании пестицидов и агрохимикатов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана...
Доска позора: Набережная Красноармейска в Волгограде превратилась в отстойник07.08.2018 14:25
Росприроднадзор в Волгограде взялся за грязный пляж07.08.2018 11:30
Вблизи Волгограда нашли небезопасный шламонакопитель06.08.2018 17:16
Ворошиловский лес в Волгограде погибает от мусора06.08.2018 12:18
Счетная палата РФ: В Волгоградской области не считают мусор31.07.2018 15:39
В Волгоградской области сезон пожаров на закрытом полигоне ТБО в Калаче-на-Дону - в разгаре30.07.2018 13:15
Жителей двора в Волгограде избавили от опасных деревьев после года "распилки" мозгов28.07.2018 19:30
Попали в собственные сети: на водохранилище в Волгоградской области поймали группу браконьеров27.07.2018 11:25
В Волго-Ахтубинской пойме наступило время цветущих лотосов22.07.2018 16:12
Массовая гибель голубей произошла в центре Волгограда21.07.2018 19:17
Минприроды России готово поднять со дна Волги 95 судов21.07.2018 15:09
В Волгограде внеплановую проверку Росприроднадзора признали "вне закона"21.07.2018 04:24
Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области допущены нарушения законодательства о правах предпринимателей. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, вопросы у надзорного ведомства возникли к внеплановой проверке...