За рулем убившего семью из четырех человек пикапа был несостоявшийся депутат Волгоградской облдумы

Расследования 13.08.2018 09:19
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13.08.2018 09:19
За рулем пикапа «Dodge Ram», который 10 августа врезался в иномарку “Hyundai Accord”, в результате чего погибла семья из четырех человек, находился 22-летний единоросс Ренат Булатов, который дважды предпринимал попытки стать депутатом. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в 2017 году он был зарегистрирован кандидатом в депутаты Волгоградской облдумы от партии «Единая Россия» на довыборах в региональный парламент по Среднеахтубинскому одномандатному округу №9, однако в итоге депутатом стал Михаил Струк. В 2018 году Ренат Булатов участвовал в праймериз «Единой России» по одномандатному избирательному округу №10 (Центральный) на выборах в Волгоградскую городскую думу, однако по итогам предварительного голосования ему не удалось стать кандидатом от партии власти.
Официальная должность Рената Булатова – юрист в одноименном крестьянском хозяйстве, он из депутатской семьи. Его отец, Анвер Булатов, является депутатом Совета народных депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района.
Напомним, страшная трагедия произошла в 22-15 на 12-ом километре дороги “Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба” - столкнулись “Dodge Ram” и “Hyundai Accord”. По предварительной информации, 22-летний водитель пикапа при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, которой управлял 39-летний отец семейства. В результате столкновения на месте погибли водитель легкового авто, его 33-летняя жена и две дочки 5 и 7 лет. Известно, что дети были на заднем сиденье в детских креслах
Следователи ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц”. Водитель пикапа задержан.
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