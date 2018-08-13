Расследования

За рулем убившего семью из четырех человек пикапа был несостоявшийся депутат Волгоградской облдумы

Расследования 13.08.2018 09:19
5379 39
13.08.2018 09:19


За рулем пикапа «Dodge Ram», который 10 августа врезался в иномарку “Hyundai Accord”, в результате чего погибла семья из четырех человек, находился 22-летний единоросс Ренат Булатов, который дважды предпринимал попытки стать депутатом. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в 2017 году он был зарегистрирован кандидатом в депутаты Волгоградской облдумы от партии «Единая Россия» на довыборах в региональный парламент по Среднеахтубинскому одномандатному округу №9, однако в итоге депутатом стал Михаил Струк. В 2018 году Ренат Булатов участвовал в праймериз «Единой России» по одномандатному избирательному округу №10 (Центральный) на выборах в Волгоградскую городскую думу, однако по итогам предварительного голосования ему не удалось стать кандидатом от партии власти. 
Официальная должность Рената Булатова – юрист в одноименном крестьянском хозяйстве, он из депутатской семьи. Его отец, Анвер Булатов, является депутатом Совета народных депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района. 
Напомним, страшная трагедия произошла в 22-15 на 12-ом километре дороги  “Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба”  -  столкнулись “Dodge Ram” и  “Hyundai Accord”. По предварительной информации, 22-летний водитель пикапа при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, которой управлял 39-летний отец семейства. В результате столкновения на месте погибли водитель легкового авто, его 33-летняя жена и две дочки 5 и 7 лет. Известно, что дети были на заднем сиденье в детских креслах
Следователи ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц”. Водитель пикапа задержан.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенка
26.07.2018 08:48
7447 8
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премию
20.07.2018 11:03
7263 1
ЧП с тремя погибшими на барже под Волгоградом случилось на семейных верфях депутата
23.07.2018 13:00
6308 10
Расследования
13.08.2018 11:04
Расследования 13.08.2018 11:04
67 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.08.2018 11:11
Расследования 11.08.2018 11:11
48663 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.08.2018 10:50
Расследования 10.08.2018 10:50
2701 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2018 13:29
Расследования 09.08.2018 13:29
3409 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2018 12:44
Расследования 09.08.2018 12:44
2080 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.08.2018 12:36
Расследования 07.08.2018 12:36
4802 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.08.2018 11:36
Расследования 07.08.2018 11:36
3145 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2018 17:59
Расследования 06.08.2018 17:59
3125 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2018 09:55
Расследования 06.08.2018 09:55
7698 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.08.2018 13:14
Расследования 05.08.2018 13:14
6922 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.08.2018 08:53
Расследования 05.08.2018 08:53
6186 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.08.2018 15:13
Расследования 03.08.2018 15:13
5074 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.08.2018 12:24
Расследования 03.08.2018 12:24
3487 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.08.2018 12:02
Расследования 03.08.2018 12:02
3630 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.08.2018 09:53
Расследования 03.08.2018 09:53
3018 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:04
В Волгограде поймали двух грабителей, отнявших у прохожего кошелек и крестик
10:16
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителейСмотреть фотографии
09:49
В центре Волгограда засохли молодые деревьяСмотреть фотографии
09:19
За рулем убившего семью из четырех человек пикапа был несостоявшийся депутат Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
23:55
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машинаСмотреть фотографии
22:09
В соседнем с Волгоградом Ростове нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамидСмотреть фотографии
18:47
Грузовики-разрушители: Волгоградские дороги спасают от транзитных фур Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьейСмотреть фотографии
16:51
Волгоградцы номинировали остановку общественного транспорта на звание самой «страшной»Смотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбуСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:08
Детские и спортивные площадки в Волгограде - угроза для жизниСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде семья отравилась грибами из магазинаСмотреть фотографии
05:32
Волгоградцы увидят пик звездопадаСмотреть фотографии
04:35
Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизмуСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде на 52-ом году жизни скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей ВасинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградская облдума проигнорировала запрос ИА «Высота 102» о пенсиях депутатов Смотреть фотографии
14:22
Театр музкомедии в Волгограде сделают доступным для инвалидовСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцы предпочли шашлыки митингу против пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде перевозчик пытался легализовать отмененную маршруткуСмотреть фотографии
11:11
Жильцы многоэтажки в центре Волгограда заподозрили соседа в строительстве в квартире майнинговой фермыСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшимиСмотреть фотографии
05:49
В Москве задержан экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской областиСмотреть фотографии
05:02
В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭПСмотреть фотографии
23:54
Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: Перед Днем города Волгоград ждет генеральная уборка Cмотреть видео
17:47
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде глава администрации потребовал привести в порядок «ужасный» подземный переход Смотреть фотографии
16:16
Росстат: В Волгоградской области падает безработицаСмотреть фотографии
Реклама
 