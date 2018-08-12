В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшие

Происшествия 12.08.2018 11:07
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12.08.2018 11:07
Три человека получили травмы минувшей ночью в результате ДТП с участием коровы в Октябрьском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Авария произошла в хуторе Верхнерубеженский на улице Центральной в 23:30. Проезжая по неосвещенному участку дороги, 40-летний водитель “Лады” не заметил животное и наехал на него. При столкновении пострадал сам мужчина и двое его пассажиров. Для оказания врачебной помощи 15-летнюю девочку отправили в медучреждение. Остальным помощь оказали на месте. Что стало с животным, пока неизвестно.
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