Велосипедист попал под колеса автомобиля на севере Волгограда

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Происшествия 11.08.2018 17:14
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11.08.2018 17:14
Велолюбитель пострадал в аварии в Тракторозаводском районе Волгограда, о чем сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона. По предварительным данным, около трёх часов дня на дороге, ведущей к алюминиевому заводу, 62-летнего велосипедиста сбил автомобиль. Пожилой мужчина отправлен в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Причины и обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
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