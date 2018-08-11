Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Волгоградской области

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Происшествия 10.08.2018 23:54
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10.08.2018 23:54
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в аварии в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, около половины десятого вечера две легковушки столкнулись рядом с хутором Новенький. При аварии погибли четырехлетний мальчик и семилетняя девочка, а также 33-летняя женщина и 31-летний мужчина. Причины и обстоятельства дорожной трагедии уточняются.
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