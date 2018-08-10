В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма

Здравоохранение 10.08.2018 17:47
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10.08.2018 17:47
Три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора. Переносчиком данного инфекционного заболевания являются иксодовые клещи. Возбудитель боррелиоза поражает центральную нервную систему, сердце, суставы и мышцы. Также в регионе отмечено 8 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, которая также передается клещами. По три случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой зарегистрировано в Котельниковском и Суровикинском районах, по одному – в Октябрьском и Светлоярском районах. Всего, по состоянию на 10 августа, в медицинские организации области по поводу укусов клещами обратилось 3285 человек, в том числе 1168 человек - дети до 14 лет.
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