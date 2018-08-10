



Директора ОАО "Логовское ХПП" Галину Баранову признали виновной в невыплате заработанной платы подчиненным и дисквалифицировали на год. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для привлечения Барановой к административной ответственности послужили материалы проверки прокуратуры Иловлинского района. Установлено, что имеется задолженность по заработной плате перед семью работниками ОАО "Логовское ХПП" в сумме 124 тысячи рублей. При этом генеральный директор указанного предприятия в декабре 2017 года на основании постановления прокурора уже привлекалась к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Суд согласился с позицией прокуратуры и за повторное нарушение сроков оплаты труда назначил Барановой наказание в виде дисквалификации на один год. В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками данного предприятия погашена в полном объеме.



