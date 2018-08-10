Расследования 10.08.2018 10:50
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10.08.2018 10:50
Перед судом в Новониколаевском районе предстанет 43-летний житель Урюпинска, который пытался осуществить сбыт почти килограмма героина. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, наркотики он забирал в Москве, а затем, следуя полученным указаниям от координатора в Интернете, пытался их сбыть. Первую партию героина - более 110 граммов - он перевез из Москвы в Нижний Новгород в январе текущего года. Наркотики он заложил в тайник, который самостоятельно оборудовал в столбе линии электропередач. Вторую партию "зелья" - свыше 800 граммов - он пытался на такси перевезти из Москвы для дальнейшего распространения в г. Борисоглебске Воронежской области и г.Урюпинске Волгоградской области. Однако 7 февраля автомобиль, на котором следовал обвиняемый, был остановлен сотрудниками полиции на 6-м километре автодороги "Новониколаевский-Нехаево" в Волгоградской области. Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Житель Урюпинска обвиняется в двух эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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