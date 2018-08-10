В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работу

Общество 10.08.2018 12:24
615 1
10.08.2018 12:24
Известный своими "оранжевыми" выбросами электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ-2) на "Красном Октябре", который был закрыт в Волгограде перед проведением чемпионата мира по футболу, частично возобновил работу. В настоящее время, как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, работа предприятия возобновлена, за исключением печи № 5 в ЭСПЦ-2, которая не будет эксплуатироваться вплоть до установления газоочистного оборудования.
Напомним, что с 25 мая текущего года была приостановлена производственная деятельность ЭСПЦ-2, в частности приостановлена работа дуговых сталеплавильных печей № 6 и №5. Данный цех, отметим, специализируется на выплавке легированной конструкционной, подшипниковой, инструментальной и коррзионностойкой стали. Жители Волгограда долгое время жаловались во все инстанции на удушающие выбросы грязно-оранжевого цвета из ЭСПЦ-2. Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2015 году была проведена проверка в отношении металлургического комбината. По ее результатам в суд было направлено исковое заявление об обязании предприятия провести мероприятия в сфере уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а именно: провести техническое перевооружение электросталеплавильного цеха № 2 с сооружением сухой газоочистки для дуговой сталеплавильной печи № 5 и механических насосов для установки вакуумирования стали, а также закрытии паровой котельной, вырабатывающей пар на установки ваккумирования.
В целях выполнения вышеуказанных решений АО "ВМК "Красный Октябрь" в 2016-2017гг. разработана проектная документация на
реконструкцию ЭСПЦ-2, получено положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство, выданное администрацией Волгограда, заключен контракт на строительство системы сухой газоочистки.
По словам Гасанова, по состоянию на август текущего года на предприятии проведены работы по демонтажу плит покрытия на кровле ЭСПЦ-2, демонтированы металлоконструкции ходовых площадок, изготовлено 136 тонн металлоконструкции, выполнена бетонная подготовка под фундамент, установлены армокаркасы нижней сетки фундамента здания основных вентиляторов газоочистки. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
Фото с сайта предприятия
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
В Волгоградской области директора хлебоприемного предприятия дисквалифицировали за невыплату зарплаты10.08.2018 12:44
Без права на выход: В Волгограде управляющая компания "замуровала" инвалида в квартире10.08.2018 11:12
Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублей10.08.2018 09:48
В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного суда10.08.2018 08:04
Более 350 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отраслью10.08.2018 05:09
В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавших09.08.2018 17:50
В Волгограде нашли новые места для празднования Дня города09.08.2018 15:43
Волгоградский областной суд заставляет горадминистрацию снести аварийный дом09.08.2018 14:50
Вдова погибшего в Южной Осетии волгоградца Дениса Ветчинова: «Когда ранили его друга, я просила мужа уйти на гражданку"09.08.2018 13:00
Президент России назначил троих судей в Волгоградской области09.08.2018 12:53
В Котельниково Волгоградской области приступили к строительству физкультурно-оздоровительного центра09.08.2018 12:50
В Волгоградской области жителям села поставляли опасную питьевую воду09.08.2018 10:12
Волгоград прощается с атрибутикой ЧМ-201809.08.2018 08:28
В Волгограде снесут крытый рынок08.08.2018 17:04
В Волгоградской области прокуратура выявила водителей-алкоголиков08.08.2018 16:39
Реклама