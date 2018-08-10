В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работу





Известный своими "оранжевыми" выбросами электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ-2) на "Красном Октябре", который был закрыт в Волгограде перед проведением чемпионата мира по футболу, частично возобновил работу. В настоящее время, как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, работа предприятия возобновлена, за исключением печи № 5 в ЭСПЦ-2, которая не будет эксплуатироваться вплоть до установления газоочистного оборудования.

Напомним, что с 25 мая текущего года была приостановлена производственная деятельность ЭСПЦ-2, в частности приостановлена работа дуговых сталеплавильных печей № 6 и №5. Данный цех, отметим, специализируется на выплавке легированной конструкционной, подшипниковой, инструментальной и коррзионностойкой стали. Жители Волгограда долгое время жаловались во все инстанции на удушающие выбросы грязно-оранжевого цвета из ЭСПЦ-2. Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2015 году была проведена проверка в отношении металлургического комбината. По ее результатам в суд было направлено исковое заявление об обязании предприятия провести мероприятия в сфере уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а именно: провести техническое перевооружение электросталеплавильного цеха № 2 с сооружением сухой газоочистки для дуговой сталеплавильной печи № 5 и механических насосов для установки вакуумирования стали, а также закрытии паровой котельной, вырабатывающей пар на установки ваккумирования.

В целях выполнения вышеуказанных решений АО "ВМК "Красный Октябрь" в 2016-2017гг. разработана проектная документация на

реконструкцию ЭСПЦ-2, получено положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство, выданное администрацией Волгограда, заключен контракт на строительство системы сухой газоочистки.

По словам Гасанова, по состоянию на август текущего года на предприятии проведены работы по демонтажу плит покрытия на кровле ЭСПЦ-2, демонтированы металлоконструкции ходовых площадок, изготовлено 136 тонн металлоконструкции, выполнена бетонная подготовка под фундамент, установлены армокаркасы нижней сетки фундамента здания основных вентиляторов газоочистки. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото с сайта предприятия