Общество

Без права на выход: В Волгограде управляющая компания "замуровала" инвалида в квартире

Общество 10.08.2018 11:12
1651 16
10.08.2018 11:12




Почти полгода семья прикованного к инвалидной коляске молодого человека Виктора Трынкова ходит в управляющую компанию ООО «Управление жилищным фондом Советского района» как на работу. Живут они в 9-этажном доме по улице Тулака,12. Как сообщила ИА «Высота 102» мать ребенка Надежда Трынкова, сначала просили поставить пандус, а теперь ходят с просьбой переделать его на «человеческий», потому что сооружение, которое поставили в подъезде, не приспособлено ни для спуска, ни для подъема. Угол наклона настолько крутой, что нужно обладать огромной физической силой, чтобы удержать коляску и не впечататься в дверь подъезда при спуске, и еще большей силой – при подъеме.
Проявила «изобретательность» УК и в закреплении откидной конструкции: это проволока, за которую зацепилась одна из жительниц подъезда, в результате чего пандус упал и чуть ее не покалечил.  
«Теперь женщина жалуется, что пандус мешает людям, - со слезами на глазах рассказывает Надежда Трынкова. – Ну а нам-то что делать? Получается, что мы - не люди?». По ее словам, она бы очень хотела, чтобы руководители управляющей компании сели в инвалидную коляску и на себе испытали результаты своей работы. Она убеждена, что инвалиды имеют право на достойную жизнь и  также должны чувствовать себя защищенными и уверенными не только в сегодняшнем, но и завтрашнем дне. Но почему-то  ответственные за это лица не могут или не желают создать человеческие условия без унижения человеческого достоинства. 
Во всяком случае сегодня ее сын вынужден круглосуточно сидеть в четырех стенах и мечтать о свежем воздухе. Потому что даже при острой необходимости выйти в поликлинику или больницу – спуск и подъем превращается в пытку. 
Редакция будет следить за развитием событий. 
Подробности – в материале информагентства.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
10.08.2018 12:44
Общество 10.08.2018 12:44
262 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:24
Общество 10.08.2018 12:24
613 1 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 09:48
Общество 10.08.2018 09:48
1430 8 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 08:04
Общество 10.08.2018 08:04
3357 13 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 05:09
Общество 10.08.2018 05:09
1192 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 17:50
Общество 09.08.2018 17:50
1625 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 15:43
Общество 09.08.2018 15:43
1925 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 14:50
Общество 09.08.2018 14:50
1214 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 13:00
Общество 09.08.2018 13:00
7821 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:53
Общество 09.08.2018 12:53
3847 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:50
Общество 09.08.2018 12:50
1705 7 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 10:12
Общество 09.08.2018 10:12
3856 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 08:28
Общество 09.08.2018 08:28
2166 8 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2018 17:04
Общество 08.08.2018 17:04
6017 11 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2018 16:39
Общество 08.08.2018 16:39
2402 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:16
«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный брендСмотреть фотографии
13:00
«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должниковСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области директора хлебоприемного предприятия дисквалифицировали за невыплату зарплатыСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работуСмотреть фотографии
11:36
Депутат Госдумы Ирина Гусева каждый день объясняет волгоградцам про пенсионную реформуСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде поймали рекордсмена-нарушителя ПДДСмотреть фотографии
11:12
Без права на выход: В Волгограде управляющая компания "замуровала" инвалида в квартире Смотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгоградской области жителю Урюпинска грозит 20 лет за попытку сбыта героинаСмотреть фотографии
09:48
Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублейСмотреть фотографии
09:26
Пенсионерка погибла в горящем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:10
Волгоградская область – в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жильяСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного судаСмотреть фотографии
06:35
Банкрот у ворот: В Волгоградской области количество исков о банкротстве физлиц ползет вверхСмотреть фотографии
05:09
Более 350 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отрасльюСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прогулки для инвалида-колясочника УК превратила в полосу препятствий Cмотреть видео
18:23
В Волгоградской области водитель пострадал в ДТП с тремя легковушкамиСмотреть фотографии
17:50
В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавшихСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде полиция ищет пенсионерку в теплой куртке и белых сланцахСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатовСмотреть фотографии
15:56
Полку убыло: Волгоградскую область чаще покидают, чем выбираютСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде нашли новые места для празднования Дня городаСмотреть фотографии
14:41
«Ростелеком»: услугу «Видеонаблюдение» на 12 месяцев можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:19
Два человека задохнулись в дыму пожара в Волгограде
13:29
Слепой житель Волгоградской области убил избивавшую его сожительницуСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизораСмотреть фотографии
13:00
Вдова погибшего в Южной Осетии волгоградца Дениса Ветчинова: «Когда ранили его друга, я просила мужа уйти на гражданку"Смотреть фотографии
12:53
Президент России назначил троих судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
В Котельниково Волгоградской области приступили к строительству физкультурно-оздоровительного центраСмотреть фотографии
12:44
Шпионские штучки: в Волгоградской области ростовчанина осудили за вымогательство взятки у полицейскогоСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области выявили вредные для здоровья рабочие местаСмотреть фотографии
Реклама
 