Общество 10.08.2018 11:12
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10.08.2018 11:12
Почти полгода семья прикованного к инвалидной коляске молодого человека Виктора Трынкова ходит в управляющую компанию ООО «Управление жилищным фондом Советского района» как на работу. Живут они в 9-этажном доме по улице Тулака,12. Как сообщила ИА «Высота 102» мать ребенка Надежда Трынкова, сначала просили поставить пандус, а теперь ходят с просьбой переделать его на «человеческий», потому что сооружение, которое поставили в подъезде, не приспособлено ни для спуска, ни для подъема. Угол наклона настолько крутой, что нужно обладать огромной физической силой, чтобы удержать коляску и не впечататься в дверь подъезда при спуске, и еще большей силой – при подъеме.
Проявила «изобретательность» УК и в закреплении откидной конструкции: это проволока, за которую зацепилась одна из жительниц подъезда, в результате чего пандус упал и чуть ее не покалечил.
«Теперь женщина жалуется, что пандус мешает людям, - со слезами на глазах рассказывает Надежда Трынкова. – Ну а нам-то что делать? Получается, что мы - не люди?». По ее словам, она бы очень хотела, чтобы руководители управляющей компании сели в инвалидную коляску и на себе испытали результаты своей работы. Она убеждена, что инвалиды имеют право на достойную жизнь и также должны чувствовать себя защищенными и уверенными не только в сегодняшнем, но и завтрашнем дне. Но почему-то ответственные за это лица не могут или не желают создать человеческие условия без унижения человеческого достоинства.
Во всяком случае сегодня ее сын вынужден круглосуточно сидеть в четырех стенах и мечтать о свежем воздухе. Потому что даже при острой необходимости выйти в поликлинику или больницу – спуск и подъем превращается в пытку.
Редакция будет следить за развитием событий.
Подробности – в материале информагентства.
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