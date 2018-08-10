Волгоградская область – в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жилья

Волгоградская область вошла в двадцатку регионов России с самыми высокими ценами на жилую недвижимость на вторичном рынке и занимает в рейтинге 14-е место. По данным аналитиков ЦИАН, сообщает ИА «Высота 102», квартира площадью 390 кв. метров стоит 60 млн руб. Это квартиры, реализуемые в готовых домах и с полной отделкой.

В рейтинге 2018 года в топ-20 вошли лоты стоимостью от 48 млн до 2,54 млрд рублей. Годом ранее диапазон составлял от 38,5 млн до 2,03 млрд рублей. При этом суммарная стоимость объектов с первых двадцати мест составила 4,86 млрд рублей. За год показатель вырос на 4,6%. При этом средняя стоимость квадратного метра снизилась почти на 10% за счет увеличения площади экспонируемых лотов.

За год из первой двадцатки выбыли пять регионов: Кемеровская, Томская, Тверская и Воронежская области, а также Пермский край. Их места заняли Республика Башкортостан, Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Орловская области.

Самые дорогие квартиры по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге. К примеру, квартира в 1000 кв. метров, которая больше напоминает отдельную виллу с бассейном, сауной, террасой, каминным залом, гаражом на 5 автомобилей и зимним садом – в центре столицы обойдется в 2,54 млрд рублей.

Позиция Санкт-Петербурга также осталась без изменений, однако максимальная планка на «вторичке» опустилась почти на 150 млн рублей. При этом год назад разница с Москвой составляла менее трех раз, сегодня – более четырех. На третьем и четвертом местах рейтинга – Московская область и Краснодарский край, далее следуют Сочи, республика Крым, Севастополь, Казань, Екатеринбург, Тюмень и Самара, которая замыкает топ-10 рейтинга.



