В Волгограде снесут крытый рынок





В администрации Кировского района Волгограда рассмотрят вопрос о демонтаже крытого рынка «Крестьянское подворье». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации Волгограда, чиновники увидели в данном объекте, расположенном на улице Плановой, 39а, признаки самостроя. Между тем, в Волгограде продолжается «зачистка» города от самовольно установленных объектов. Так, в Тракторозаводском районе Волгограда комиссия рассмотрит вопрос о законности размещения 19 гаражей на улице Дегтярева, 43а, а в Краснооктябрьском районе – автосервиса на улице Маршала Еременко, 5л. Заметим, если до недавнего времени в Волгограде демонтировали в основном киоски и торговые павильоны, затрагивая интересы предпринимателей, то теперь проблема коснулась и обычных граждан. Так, в разных районах Волгограда вне закона объявлены сотни металлических гаражей, которыми горожане пользовались десятки лет.



