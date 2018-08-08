Федеральные новости 08.08.2018 13:21
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08.08.2018 13:21
«Ведомости», 8 августа 2018 г.
Центризбирком на заседании в среду одобрил три формулировки вопроса о повышении пенсионного возраста, которые предлагают вынести на референдум три инициативные группы, передает корреспондент «Ведомостей». Первым был одобрен вопрос от московской инициативной группы. Эта группа хочет вынести на голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».
Затем ЦИК одобрил формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье. Московская областная подгруппа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».
Последним на заседании одобрили формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Алтайском крае. Она предлагает вопрос, который подготовила КПРФ с помощью ЦИК: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».
Всего в ЦИК, по словам Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение, отметила председатель Центризбиркома.
Теперь трем инициативным группам нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума. Регистрация в одном регионе двух инициативных групп с одинаковым по смыслу вопросом не допускается.
Подробно https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/08/08/777652-tsik
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