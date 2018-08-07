Здравоохранение

В Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском закупают оборудование

Здравоохранение 07.08.2018 17:34
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07.08.2018 17:34


Медицинское и лабораторное оборудование на сумму более 216 миллионов рублей закупают для Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском, который планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, сегодня ФКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" Минздрава РФ объявило сразу три электронных аукциона на поставку оборудования на средства федерального бюджета в рамках оснащения нового центра. Самым дорогостоящей закупкой - более 140 миллионов рублей - является поставка эндоскопического оборудования и инструментов. Она должна быть выполнена в срок не позднее 30 ноября 2018 года.    
Напомним, заказчиком и застройщиком объекта, который возводится в городе Волжском Волгоградской области с 2005 года, является ФКУ "Дирекция единого заказчика - застройщика" Минздрава РФ. Срок сдачи объекта-долгостроя неоднократно переносился. В марте этого года было опубликовано постановление правительства РФ о выделении более 663 миллионов рублей инвестиций на строительство Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. В постановлении правительства РФ было указано, что ввод в эксплуатацию Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском - 2018 год. Сметная стоимость объекта - свыше 6,4 миллиарда рублей. Мощность, подлежащая вводу, - 39,23 тыс. кв.метров. 
В 2005-2013 годах и в 2016-2017 годах в строительство центра были осуществлены бюджетные инвестиции в сумме более 3,9 миллиарда рублей, в том числе в проектные и изыскательские работы - 342 миллиона рублей. В 2014 году была предоставлена субсидия из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в размере более 1,8 миллиарда рублей. 

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