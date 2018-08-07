Общество 07.08.2018 16:33
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07.08.2018 16:33
Завершился ямочный ремонт участка разрушенной автомобильной дороги, расположенный по улице Двинской, 17, и идущий параллельно улице Рокоссовского, 40А и 40Б, который долгие годы представлял опасность для горожан. Местные жители и родители детей называли этот участок местным проездом, так как он был в многочисленных дырах, ямах и трещинах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.
Люди испытывали большие неудобства, был даже случай падения пожилой женщины с причинением вреда здоровью: она не смогла преодолеть 70 метров бездорожья и получила перелом руки. При этом школа искусств работает в несколько смен, поток посетителей здесь постоянный, однако обращения со стороны администрации школы искусств в адрес местных органов власти оставались безответными.
И вот, как сообщили в ОНФ, департамент городского хозяйства администрации Волгограда изыскал возможности и средства на ремонт 70-метрового проезда. Кроме того, руководство департамента обязалось внести дорогу по улице Двинской, 17, в план ремонтных работ на 2019 г. для проведения более комплексного ремонта картами, отметили активисты ОНФ.
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