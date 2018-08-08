СЕВЕРГАЗБАНК предоставит бизнесу льготные кредиты по программе Минпромторга





СЕВЕРГАЗБАНК заключил соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствие с которым банк начал предоставлять льготные условия кредитования на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Согласно условиям программы Минпромторга России, кредиты выдаются по ставке 5-6% годовых*. Низкая процентная ставка объясняется специальными субсидиями, которые Минпромторг выделяет банкам для компенсации их скидки по процентам. Этот механизм утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 163. Он рассчитан до 1 декабря текущего года.

«Модернизация» и «Большая модернизация» . Срок кредитования составляет три года. Условия программы Минпромторга действуют в рамках текущих программ СЕВЕРГАЗБАНКА на кредитование основных средств предприятий. Срок кредитования составляет три года.

Данная мера со стороны государства призвана поддержать российский бизнес в двух направлениях. С одной стороны, она усилит спрос на продукцию отраслей сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. С другой стороны, покупатели этой продукции, в основном предприятия малого и среднего бизнеса, смогут облегчить свою долговую нагрузку благодаря низким процентным выплатам и, что более важно, направить больше финансовых ресурсов непосредственно на развитие своего бизнеса.

«Программа Минпромторга — очень важный, продуманный и реальный инструмент, стимулирующий развитие предприятий машиностроения и связанных с ней отраслей экономики. Доступное финансирование резко повышает возможности предпринимателей по обновлению и расширению своих мощностей, — заявил заместитель председателя правления СЕВЕРГАЗБАНКА Денис Лукичев. — Для участия в программе клиенту достаточно обратиться в наши офисы, все формальности по получению субсидии банк берет на себя».





Справочная информация

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. СЕВЕРГАЗБАНК был основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из более 40 офисов, работающих в девяти субъектах РФ. Для клиентов банка доступно более 400 банкоматов и терминалов, а также устройства самообслуживания банка-партнера — Газпромбанка. По итогам 2017 года банк в очередной раз вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Журнал Forbes отметил СЕВЕРГАЗБАНК в топ-100 самых надежных банков.





* Процентная ставка составляет 5-6% годовых. Ставка зависит от величины базового индикатора, рассчитываемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2016 г. №702.

С условиями программы Вы можете ознакомиться в офисе Банка или по тел 8-800-700-25-52.

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»).

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