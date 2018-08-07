



Ряд претензий к действиям депутатов Волгоградской гордумы высказал сегодня руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, главу антимонопольного ведомства возмутила реакция гордумы на внесенное представление Волгоградского УФАС в сфере организации похоронного дела. Так, глава Волгограда Андрей Косолапов ответил, что по процедуре рассмотрения проектов прохождения проектов решений гордумы сначала необходимо обсудить представление на профильном комитете и лишь потом вынести его на заседание представительного органа. «С того времени уже прошло два плановых заседания гордумы, но вопрос так и не был вынесен. К тому же глава Волгограда заявил, что для рассмотрения этого вопроса не будет собирать внеочередное заседание гордумы. Уже очевидно, что нынешний состав гордумы не намерен это делать», - заявил руководитель Волгоградского УФАС России.

Роман Лучников поведал и еще об одной, почти «детективной» истории, связанной с Волгоградской гордумой. Речь идет о решении депутатов, принятом еще в феврале 2018 года, которое обязывало предпринимателей, владеющих торговыми объектами, проводить работы по благоустройству. В данном акте в Волгоградском УФАС усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства. Затем в гордуме «подправили» документ, который приобрел форму «рекомендации», однако, по мнению антимонопольного органа, суть не изменилась. Данный вопрос Волгоградское УФАС рассмотрит уже 21 августа и, по словам Романа Лучникова, с большей долей вероятности будет принято решение о возбуждении дела.

«С учетом того, что депутаты нынешнего созыва, кто принимал противоправное, на наш взгляд, решение об обязании предпринимателей проводить работы по благоустройству, скоро покинут данный состав думы, мы обратились к главе Волгограда Андрею Косолапову с просьбой предоставить фамилии депутатов, кто голосовал за данный акт, чтобы применить к ним меры административного реагирования. И получаем такой ответ. Господин Косолапов ссылается на то, что голосование проходило в электронной форме, решение принималось по количеству «за», «против» и воздержавшихся, а потому запрашиваемые данные в антимонопольный орган дума предоставить не может. Прекрасный способ ухода от ответственности! То есть, когда принимаются решение по непопулярным, щепетильным вопросам, можно «спрятаться» за обезличенную систему голосования. Хотя с правовой точки зрения это возможно, но ведь совесть должна быть!», - заключил руководитель Волгоградского УФАС.