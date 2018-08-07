В Волгоградском УФАС рассказали, сколько часов должны проверять плиту в рамках договора на газовое обслуживание





Два часа – столько времени отводится на проверку газовой плиты в рамках договора на газовое обслуживание. Об этом заявила сегодня заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Анна Гаджиева на пресс-конференции в антимонопольном органе, сообщает ИА «Высота 102». В случае, если сотрудник обслуживающей организации проводит визуальный осмотр, как это часто бывает, или вовсе не посещает потребителя, следует обращаться в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. При этом были озвучены факты, когда в договоре, который заключается на газовое обслуживание, оговаривается возможность не подписания потребителем актов проверок газового оборудования. В таком случае, пояснили в антимонопольном органе, можно обратиться с жалобой в УФАС.

Вместе с тем, пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, в рассылке извещений с предупреждением обратиться в суд в случае не заключения собственником договора на газовое обслуживание, которые в массовом порядке были направлены волгоградцам компанией «Газпром межрегионгаз Волгоград», нет ничего противозаконного. При этом Роман Лучников признался, что данный способ является все-таки «пугачкой» и несет в себе элементы психологического давления.

Напомним, ИА «Высота 102» ранее сообщало о негативной реакции волгоградцев на получение подобных извещений. Особенно возмутили их «угрозы» компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» обратиться в суд с требованием прекращения доступа газа. Однако, как заявили в Волгоградском УФАС, им неизвестно о случаях, когда эти «угрозы» были исполнены.



