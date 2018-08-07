В Волгограде каменщик погиб, сорвавшись с пятиэтажки

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Происшествия 07.08.2018 10:43
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07.08.2018 10:43
Мужчина погиб во время ремонтных работ в пятиэтажном доме в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, трагедия произошла в понедельник около 14:30. По предварительным данным, 40-летний рабочий-каменщик упал с высоты пятого этажа дома №14 по улице Покрышкина. Пострадавший умер до приезда врачей. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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