«Высота 102 ТВ»: Жители волгоградского «голого» дома пойдут в Москву в поисках управы на застройщика
Аналитика 06.08.2018 20:02
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06.08.2018 20:02
Смотрите сегодня в программе: Пожар вспыхнул сегодня в Волгоградском аграрном университете. Жители «голой» многоэтажки в Дзержинском районе добиваются приведения дома в порядок, пока владелец фирмы-застройщика готовится к банкротству. Трудинспекция проверит инцидент с увольнением волгоградки после приглашения знакомых на митинг против пенсионной реформы. Сломанный вандалом поклонный крест у храма “Святого Иоанна Предтечи” восстановят на том же месте. Матч «Ротор»-«Сочи» поставил рекорд тура ФНЛ по посещаемости.
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