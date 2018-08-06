«Высота 102 ТВ»: Жители волгоградского «голого» дома пойдут в Москву в поисках управы на застройщика







Смотрите сегодня в программе: Пожар вспыхнул сегодня в Волгоградском аграрном университете. Жители «голой» многоэтажки в Дзержинском районе добиваются приведения дома в порядок, пока владелец фирмы-застройщика готовится к банкротству. Трудинспекция проверит инцидент с увольнением волгоградки после приглашения знакомых на митинг против пенсионной реформы. Сломанный вандалом поклонный крест у храма “Святого Иоанна Предтечи” восстановят на том же месте. Матч «Ротор»-«Сочи» поставил рекорд тура ФНЛ по посещаемости.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.