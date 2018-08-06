В Волгоградской области подешевела ипотека





Средневзвешенная ставка по жилищным ипотечным кредитам, предоставленным населению Волгоградской области в январе-июне текущего года, составила 9,63%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, показатель за год снизился на 1,97 процентных пункта: в аналогичном периоде прошлого года ставка составляла 11,6%. Средневзвешенная ипотечная ставка в регионе показывает более низкие значения, чем в ЮФО (9,69%).

По данным отчетности, объем выданных ипотечных кредитов в регионе продолжает расти. За первое полугодие текущего года выдано 9973 кредита на общую сумму 16 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных договоров возросло в 1,6 раза, а объем выданных средств – в 1,7 раза (+68,4%).

Ипотечный портфель жителей Волгоградской области на 1 июля текущего года достиг 69 млрд рублей. Просроченная задолженность по данному виду кредитования не превышала 1%.

«По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года средний срок ипотечного кредита вырос на полгода и составляет чуть более 16 лет. Это говорит о возросшем доверии банков к своим клиентам, – отмечает заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов. – Банки стали охотнее выдавать кредиты на более длительный срок, позволяя клиентам снижать размер ежемесячного платежа. Это следствие развития рынка, возросшей конкуренции банков за клиента, общего снижения уровня инфляционных ожиданий».