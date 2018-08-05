Общество

Не дом, а позорище: Жители «голой» многоэтажки в Волгограде созрели для митингов

Общество 05.08.2018 11:27
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05.08.2018 11:27

Жители скандально известного «голого» дома в Дзержинском районе Волгограда по улице 51-й Гвардейской дивизии заявили ИА «Высота 102», что намерены послать гонцов в Москву с кипой отписок от чиновников и других структур, чтобы наконец-то решилась их почти четырехлетняя эпопея с новостройкой. «Мы также намерены выходить на пикеты и митинги до тех пор, пока застройщика нашего дома – руководителя ООО Энергопром» Алексея Щербина - не заставят отделать дом плиткой и устранить массу других недоделок, - заявили они. - Кого только мы не просили о помощи: чиновников, прокуроров, полицейских, судебных приставов, партию «Единую Россию», уполномоченного по правам человека Волгоградской области.  Но помощи нет. Ответы, которые получаем,  – роспись в собственном бессилии. Тогда зачем нам такая власть, зачем нам правоохранительные органы, если они не могут привлечь к ответственности господина Щербина, которому даже решения суда не указ?».
Между тем, многостраничные ответы от чиновников людям по-прежнему приходят исправно. Так, в письме от 11 июля руководитель инспекции госстройнадзора по региону Александр Сторожук в очередной раз признался жительнице дома Валентине Прокопьевой, что именно его ведомством в декабре 2013 года было выдано заключение на сдачу объекта, цитируем, «о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации». 
«Ну, а если  все было в соответствии, то почему тогда облицовочная плитка начала падать с фасадов на землю и в результате застройщик  вместе с УК с таким же названием «Энергопром» полностью сняли облицовку и оголили дом? Почему об этом господин Сторожук ничего не говорит? – возмущается Валентина Афанасьевна. – Зачем писать  одно и то же?». Чиновник объясняет нам, - цитирует она ответ, - что  «...в случае нарушений к качеству объекта участник долевого строительства согласно ч.2 ст. 7 Закона вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок».  «Так уже прошло 4 года, - это какой срок,  разумный или нет?  Жильцы хотят получить ответ на вопрос: Когда господин Щербин отремонтирует ободранный дом? Однако вместо этого чиновник перечисляет, что должен сделать руководитель ООО «Энергопром»  согласно решения Дзержинского районного суда г. Волгограда от 22. 10. 2014 года, вступившим в законную силу 19.12. 2014 года. И что дальше? Должен, но не делает. Почему?».
Такой же  беспомощный ответ жильцы получили  20 июля и из жилищной инспекции Волгограда за подписью начальника Богомолова. Как говорит  Владимир Тихонин, который от имени обитателей многоэтажки обивает пороги всевозможных кабинетов,  суть одна: мы, вроде,  все для вас делаем, а вот ваш застройщик - нет. «Вот и получается, собака лает, а караван идет. И при этом господин Щербин,  судя по всему, чувствует себя вполне комфортно. В отличие от людей, которые имели несчастье приобрести в его доме жилье», - говорит он. 
Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно рассказывало  о бедах людей злополучного дома в материалах «Застройщик «голого» дома в Волгограде уходит от ответственности, а жильцы пишут президенту»,  «Опасная зона: В Волгограде новая многоэтажка разваливается на глазах жителей», «В Волгограде плита с фасада новой многоэтажки рухнула на автомобиль из Надыма», «Облицовочные плитки с фасада новостройки в Волгограде калечат машины и альпинистов», «В Волгограде опасную новостройку-многоэтажку «оголили» перед дождями»,  «Жильцы «голого» дома в Волгограде требуют «одеть» фасад к зиме»,  «Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников», «Приставы предупредили застройщика «голого» дома в Волгограде об уголовной ответственности»,  «Застройщик «голого» дома в Волгограде обещает «одеть» фасад к марту 2018 года», «В Волгограде в приемной Медведева взяли на контроль проблемы жильцов «голого» дома», «Жители «голой» многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика» и других. Дом  был сдан в эксплуатацию  в декабре  2013 года, - причем без участия самих собственников - с вопиющими недоделками. Это 100%-й  брак в работе по устройству фасада,  отсутствие отделочных работ в подъездах дома, молниезащиты, наружного освещения, предусмотренного проектом,  благоустройства, отделочных работ в квартирах, предусмотренных договорами долевого строительства.

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