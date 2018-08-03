Волгоградцу грозит 20 лет колонии за посылку с DVD из Германии





Хитрость не помогла волгоградцу ввезти дурманящее вещество с территории Евросоюза. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчине по почте прислали из Германии посылку с упаковкой DVD, правда, вместо фильмов или компьютерной программы в ней находился амфетамин. Масса психотропного вещества превысила 42 грамма. Злоумышленника задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Центрального аппарата МВД России, регионального Управления ФСБ России и сотрудники таможни. При обыске в строящемся доме мужчины было изъято приспособление для употребления наркотиков.

Задержанный вину отрицает. Возбуждено уголовное дело по контрабанде наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере. Волгоградцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.