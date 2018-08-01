Под Волгоградом “Лада Приора” улетела в кювет - пострадали три человека

Происшествия 01.08.2018 10:05
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01.08.2018 10:05
Три человека попали в больницу после аварии на “московской” трассе в Иловлинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось во вторник в 21:40 на 892 километре федеральной дороге Р-22 “Каспий”. По имеющимся на данный момент сведениям, проезжая через ремонтируемый участок дороги, 25-летний водитель “Лады Приоры” выехал на обочину и там потерял управления машиной. Легковушку отбросило на заниженный участок проезжей части, а затем она опрокинулась в левый кювет. В результате травмы получили сам водитель и двое его пассажиров: 29-летний мужчина и 44-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в Волгоград для оказания медпомощи. Сообщается также, что причиной аварии могло стать то обстоятельство, что водитель не учел дорожные условия.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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