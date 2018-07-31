В Волгограде при повороте столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Происшествия 31.07.2018 09:47
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31.07.2018 09:47
Два человека получили травмы в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник днем на улице Шумилова столкнулись “Nissan Maxima” и “Toyota Camry”. По предварительным данным, 38-летний водитель “Nissan”, поворачивая налево, не убедился в безопасности своего маневра. В результате в больнице оказались водители обеих иномарок.
Фото ГУ 8МВД России по Волгоградской области
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