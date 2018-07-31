Аналитика 31.07.2018 09:31
2257 22
31.07.2018 09:31
Насколько сложно найти работу тем, кому за 60, выяснили аналитики компании Adzuna. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, 34% работодателей заявили, что не будут рассматривать кандидатов старше 60 лет на открытые вакансии. Среди причин, которые они назвали, чаще всего фигурируют молодой коллектив, в который пожилой человек вряд ли впишется, физическая нагрузка, позиция руководства, либо внутренний возрастной ценз. Опрос проходил в 27 регионах России (Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Ростов, Киров, Новосибирск, Уфа, Хабаровск, Воронеж, Омск, Томск, Нижний Новгород и область, Пермь, Тюмень, Татарстан, Ижевск, Тольятти, Брянск, Волгоград, Нижневартовск, Владимир, Краснодар и Краснодарский край, Тверь, Пенза), среди крупных и небольших компаний в разных сферах деятельности. При этом самой открытой для пожилых людей сферой деятельности оказалось здравоохранение: 100% работодателей выразило готовность рассмотреть кандидатов пенсионного возраста. А вот в отделы продаж, напротив, работодатели предпочитают нанимать молодых: в более 70% случаев резюме пожилого кандидата отправится в корзину без рассмотрения.
Найдет ли хорошую работу кандидат в возрасте, зависит прежде всего от того, есть ли у него уникальный опыт и экспертные знания. Экспертов своего дела с радостью примут на работу в здравоохранении, юриспруденции, образовании, консалтинге, а также на производстве (за исключением работы, требующей большой физической нагрузки). Если работник долгие годы постоянно повышал квалификацию, добивался результатов в различных проектах, брал на себя все новые задачи и с ними успешно справлялся – он не останется без работы, уверены в компании.
Впрочем, даже пенсионерам-экспертам приходится прилагать усилия, чтобы преодолеть стереотипы и доказать свою профессиональную ценность. Рекрутеры отмечают, что кандидатам в возрасте нередко присущи низкая адаптивность к изменениям, угасание активности (как физической, так и мотивационной), давление опыта ("знаю, как лучше"), негативное противопоставление себя молодым ("вот мы в ваши годы"). К тому же нередко препятствием для трудоустройства служит молодой начальник: опыт рекрутинга показывает - чем больше разница в возрасте между начальником и сотрудником, тем сложнее для руководителя взять человека намного старше себя.
Приближающаяся демографическая яма заставляет работодателей пересматривать свои взгляды на требования к соискателям. Молодые кандидаты дороже, амбициознее, часто меняют работу и не всегда вызывают доверие. Когда речь идет о непрестижных и низкооплачиваемых вакансиях без перспективы роста, таких как курьер, консъерж, вахтер, сиделка и т. п., – работодателю приходится нанимать работников в возрасте.
Что касается зарплат, эксперты рынка труда отмечают, что востребованные профессионалы в возрасте получают не меньше своих молодых визави. Но таких профессионалов немного. Согласно исследованию Высшей школы экономики, заработки большинства россиян, достигших 45–55 лет, начинают сокращаться примерно на 15-20% по сравнению с более молодыми коллегами.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
41335 56
16.07.2018 20:00
24617 6
30.07.2018 20:10
21411 3
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде молодую мать уволили за репост сообщения о митинге30.07.2018 20:10
В Волгограде правозащитника будут судить за 16 эпизодов подкупа и вымогательств30.07.2018 14:23
Волгоградцы считают, что они стали меньше пить и курить30.07.2018 12:08
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)29.07.2018 13:18
«Высота 102 ТВ»: Волна митингов против пенсионной реформы прокатится по Волгоградской области в субботу27.07.2018 20:26
«Высота 102 ТВ»: На митинге в Волгограде трудящиеся потребовали пенсий как у депутатов26.07.2018 19:56
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня25.07.2018 20:51
Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристов25.07.2018 14:12
«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережной24.07.2018 20:16
В Волгограде подешевел бензин24.07.2018 14:05
«Высота 102 ТВ»: Доблестные строители не спешат назвать причины хлипкости склонов у «Волгоград Арены»23.07.2018 19:57
В Волгоградской области зарплаты растут, а доходы граждан уменьшаются23.07.2018 14:26
Волгоградстат: Население Волгоградской области сократилось23.07.2018 13:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде природа ополчилась на наследие чемпионата мира20.07.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу19.07.2018 20:02
Реклама