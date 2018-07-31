



Насколько сложно найти работу тем, кому за 60, выяснили аналитики компании Adzuna. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, 34% работодателей заявили, что не будут рассматривать кандидатов старше 60 лет на открытые вакансии. Среди причин, которые они назвали, чаще всего фигурируют молодой коллектив, в который пожилой человек вряд ли впишется, физическая нагрузка, позиция руководства, либо внутренний возрастной ценз. Опрос проходил в 27 регионах России (Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Ростов, Киров, Новосибирск, Уфа, Хабаровск, Воронеж, Омск, Томск, Нижний Новгород и область, Пермь, Тюмень, Татарстан, Ижевск, Тольятти, Брянск, Волгоград, Нижневартовск, Владимир, Краснодар и Краснодарский край, Тверь, Пенза), среди крупных и небольших компаний в разных сферах деятельности. При этом самой открытой для пожилых людей сферой деятельности оказалось здравоохранение: 100% работодателей выразило готовность рассмотреть кандидатов пенсионного возраста. А вот в отделы продаж, напротив, работодатели предпочитают нанимать молодых: в более 70% случаев резюме пожилого кандидата отправится в корзину без рассмотрения.

Найдет ли хорошую работу кандидат в возрасте, зависит прежде всего от того, есть ли у него уникальный опыт и экспертные знания. Экспертов своего дела с радостью примут на работу в здравоохранении, юриспруденции, образовании, консалтинге, а также на производстве (за исключением работы, требующей большой физической нагрузки). Если работник долгие годы постоянно повышал квалификацию, добивался результатов в различных проектах, брал на себя все новые задачи и с ними успешно справлялся – он не останется без работы, уверены в компании.

Впрочем, даже пенсионерам-экспертам приходится прилагать усилия, чтобы преодолеть стереотипы и доказать свою профессиональную ценность. Рекрутеры отмечают, что кандидатам в возрасте нередко присущи низкая адаптивность к изменениям, угасание активности (как физической, так и мотивационной), давление опыта ("знаю, как лучше"), негативное противопоставление себя молодым ("вот мы в ваши годы"). К тому же нередко препятствием для трудоустройства служит молодой начальник: опыт рекрутинга показывает - чем больше разница в возрасте между начальником и сотрудником, тем сложнее для руководителя взять человека намного старше себя.

Приближающаяся демографическая яма заставляет работодателей пересматривать свои взгляды на требования к соискателям. Молодые кандидаты дороже, амбициознее, часто меняют работу и не всегда вызывают доверие. Когда речь идет о непрестижных и низкооплачиваемых вакансиях без перспективы роста, таких как курьер, консъерж, вахтер, сиделка и т. п., – работодателю приходится нанимать работников в возрасте.

Что касается зарплат, эксперты рынка труда отмечают, что востребованные профессионалы в возрасте получают не меньше своих молодых визави. Но таких профессионалов немного. Согласно исследованию Высшей школы экономики, заработки большинства россиян, достигших 45–55 лет, начинают сокращаться примерно на 15-20% по сравнению с более молодыми коллегами.



