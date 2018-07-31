Общество

Жители улицы-однофамилицы Волгоградской области предложили чиновникам провалиться в яму

Общество 31.07.2018 09:51
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31.07.2018 09:51

 
В поселке Мелиораторов Котельниковского района Волгоградской области прокуроры измерили все ямы и выбоины на дороге, которая является самым «больным местом» у жителей,  и пришли к неутешительному выводу: чиновники района длительное время не принимают меры по ремонту и содержанию этого участка проезжей части. Представители надзорного органа обнаружили свыше десятка выбоин огромных размеров, по которым ни ходить, ни ездить невозможно. 
Напомним, ИА «Высота 102» дважды рассказывало о ситуации в материалах «Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги», «Жители Котельниково Волгоградской области уличили своего главу в лукавстве». Речь шла о забытой местными чиновниками улице Волгоградской, где  расположены жилые дома, построенные в 80-х годах прошлого века. За прошедшие 40 лет дорога ни разу не ремонтировалась. Люди исписали десятки жалоб и обращений: безрезультатно. 
Как следует из акта  прокурорской проверки, «администрацией Котельниковского городского поселения ненадлежащим образом реализуются полномочия по безопасности дорожного движения, … что может способствовать совершению ДТП и создать реальную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения и иным гражданам». Прокуратура района потребовала  «безотлагательно принять незамедлительные меры по устранению нарушений требований действующего законодательства, недопущению подобного впредь,  рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены данные нарушения законности».
По словам жителя поселка Виктора Киселева, глава Котельниковского городского поселения Андрей Федоров, который уже обещал жителям закатать в асфальт дорогу в следующем, 2019 году, то же самое ответил и прокурорам. «Однако - говорит   Киселев, - администрацией города было принято постановление  о формировании комфортной городской среды на период 2018-2022 годов, в котором поселок Мелиораторов не значится. Значит, необходимо  в срочном порядке, как и настаивают прокуроры,  принять поправки к принятому постановлению. Судя по всему, администрация отделалась очередной отпиской. Во всяком случае, после публикаций ИА «Высота 102» и проверки прокуроров мэрия города внесла изменения в постановление о развитии транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения в городе, но в нем по-прежнему ни слова нет о поселке Мелиораторов». 
По словам Кузнецова,  жителей, вероятно, по-прежнему кормят мифическими обещаниями, и надежды на изменение ситуации крайне мало. «Более того, никто даже не удосужился за эти месяцы хотя бы бульдозером сравнять ямы и колдобины,  длина которых от 300 до 700 см, а ширина – от 100 до 380. Сегодня ситуация только усугубилась с проведением реконструкции канализации:  внутри дворов исчезли под слоем глины остатки асфальта. И мы по-прежнему цепляем днищем машины за гребни ям, ведь другой дороги, чтобы проехать, попросту нет. Только отписки, даже на предписание прокуратуры. Впереди снова осень, зима, снова лужи и грязь.  Что остается делать, выходить на митинги? Поэтому наше предложение – пригласить местных чиновников и депутатов перебраться на жительство в наш поселок, чтобы они также ощутили здесь все «прелести» комфортной жизни – остается в силе, а еще лучше - провалиться в те самые ямы, среди которых нас заставляют жить», - заключил Виктор Киселев. 

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

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