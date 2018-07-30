Газетный киоск 30.07.2018 10:00
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30.07.2018 10:00
На сегодняшний день в реестре проблемных объектов Волгоградской области значится 42 многоквартирных дома. Об этом пишет «Строительная газета», - сообщает ИА «Высота 102».
За последние три года в регионе завершено строительство 43 проблемных домов. Только за 2017 год в регионе завершены семь долгостроев, кроме того, подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, которые берутся завершить долгострои, — «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка 2». На днях удалось возобновить работы на одном из самых известных долгостроев региона — жилищном комплексе «Династия». В 2013 году компании «Стройснаб» был предоставлен земельный участок под строительство, завершить возведение многоквартирного дома ЖК «Династия» планировалось в IV квартале 2015 года. Застройщик заключил 202 договора участия в долевом строительстве, привлек денежные средства 169 граждан. Но со временем графики работ на объекте перестали выполняться. Когда специалисты инспекции государственного строительного надзора проверили деятельность компании, было установлено, что застройщик выводит целевые денежные средства на подрядную организацию, которая, в свою очередь, не отрабатывает в полной мере полученное авансирование.
Для возобновления работ по достройке проблемного дома на улице Огарева, 21б, был использован механизм взаимодействия с Волгоградским агентством ипотечного жилищного кредитования. Деньги пошли на оплату выполнения работ и закупку стройматериалов. Расходование направленных застройщику средств строго контролируется надзорными ведомствами.
Чуть раньше администрация Волгоградской области оказала содействие застройщику в технологическом подключении возводимого дома к инженерным сетям.
Фото - «Строительная газета».
Подробно https://www.stroygaz.ru/publication/item/dinastiyu-dostroyat/
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