Общество

Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»

Общество 28.07.2018 15:55
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28.07.2018 15:55


Волгоградка Ольга Козакова, мама двоих детей, утверждает, что ее уволили с работы из-за того, что она в мессенджере распространила рассылку с сообщением о предстоящем митинге против повышения пенсионного возраста. Ольга Козакова работала инженером в ПАТП №2 – филиале  ГУП «Волгоградавтотранс». По ее словам, ее вызвал руководитель и учинил допрос по поводу того, кто просил ее рассылать такие сообщения. Получив ответ, что это знакомые, он предложил ей поработать у своих знакомых. О своей печальной истории Ольга Козакова рассказала сегодня на митинге против повышения пенсионного возраста, который состоялся в Волгограде около «Царицынской оперы». Подробности – в видеоинтервью ИА «Высота 102». 


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