



Волгоградка Ольга Козакова, мама двоих детей, утверждает, что ее уволили с работы из-за того, что она в мессенджере распространила рассылку с сообщением о предстоящем митинге против повышения пенсионного возраста. Ольга Козакова работала инженером в ПАТП №2 – филиале ГУП «Волгоградавтотранс». По ее словам, ее вызвал руководитель и учинил допрос по поводу того, кто просил ее рассылать такие сообщения. Получив ответ, что это знакомые, он предложил ей поработать у своих знакомых. О своей печальной истории Ольга Козакова рассказала сегодня на митинге против повышения пенсионного возраста, который состоялся в Волгограде около «Царицынской оперы». Подробности – в видеоинтервью ИА «Высота 102».