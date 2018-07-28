Общество 28.07.2018 15:55
3848 15
28.07.2018 15:55
Волгоградка Ольга Козакова, мама двоих детей, утверждает, что ее уволили с работы из-за того, что она в мессенджере распространила рассылку с сообщением о предстоящем митинге против повышения пенсионного возраста. Ольга Козакова работала инженером в ПАТП №2 – филиале ГУП «Волгоградавтотранс». По ее словам, ее вызвал руководитель и учинил допрос по поводу того, кто просил ее рассылать такие сообщения. Получив ответ, что это знакомые, он предложил ей поработать у своих знакомых. О своей печальной истории Ольга Козакова рассказала сегодня на митинге против повышения пенсионного возраста, который состоялся в Волгограде около «Царицынской оперы». Подробности – в видеоинтервью ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
30.06.2018 15:36
8853 0
Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области потребовали самороспуска депутатов облдумы за поддержку пенсионной реформы28.07.2018 15:02
В Волгограде на митинг против повышения пенсионного возраста пришел "Кащей Бессмертный"28.07.2018 10:19
В Волжском Волгоградской области прошел митинг против «людоедских» законов27.07.2018 19:01
В Быковском районе Волгоградской области сгорело и утонуло больше половины посевов27.07.2018 16:38
В селах и хуторах Волгоградской области мечтают о лучшей жизни27.07.2018 14:49
Крест на волгоградском асфальте поставили дорожники27.07.2018 13:18
Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дороги27.07.2018 12:34
В Волгоградской области впервые аннулировали лицензию УК -"пустышки"27.07.2018 11:00
В Волгограде устраняют последствия аномальных ливней в Дзержинском районе27.07.2018 09:46
Волгоградцев зовут посмотреть на красную луну27.07.2018 08:22
Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность штрафа в треть миллиона рублей «Концессиям водоснабжения»26.07.2018 17:15
В Волгоградской области «Магнат» наказали за торговлю алкоголем в День знаний26.07.2018 14:50
В центре Волгограда Пушкину «закроют глаза» на время реконструкции сквера26.07.2018 14:32
Жители Волгоградской области готовят неприятный сюрприз депутатам за поддержку пенсионной реформы26.07.2018 14:20
«Доисторические» ливневки находят под слоями асфальта дорожники из Волгограда26.07.2018 14:05
Реклама