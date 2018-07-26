Меняем место голосования: заработал сервис «Мобильный избиратель»

Выборы 26.07.2018 14:34
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26.07.2018 14:34
На Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги» заработал сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома». В ближайший единый день голосования, 9 сентября, для жителей Волгоградской области эта опция не будет актуальной, поскольку в регионе проводятся местные выборы.
Услуга доступна для избирателей с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно. Можно подать два заявления – для участия в федеральных и региональных выборах. После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.
В единый день голосования, 9 сентября, следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.
Впервые «Мобильным избирателем» воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Для участия в выборах Президента Российской Федерации в 2018-ом было подано порядка 1,6 млн. заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.
Проект реализует «Ростелеком» при участии дочернего предприятия - системного интегратора «РТ Лабс» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России).
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