Меняем место голосования: заработал сервис «Мобильный избиратель»





На Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги» заработал сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома». В ближайший единый день голосования, 9 сентября, для жителей Волгоградской области эта опция не будет актуальной, поскольку в регионе проводятся местные выборы.

Услуга доступна для избирателей с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно. Можно подать два заявления – для участия в федеральных и региональных выборах. После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.

В единый день голосования, 9 сентября, следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.

Впервые «Мобильным избирателем» воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Для участия в выборах Президента Российской Федерации в 2018-ом было подано порядка 1,6 млн. заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.

Проект реализует «Ростелеком» при участии дочернего предприятия - системного интегратора «РТ Лабс» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России).



