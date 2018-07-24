Телеком

Нажимай: «МегаФон» подготовил для всех своих абонентов персональные предложения

Телеком 24.07.2018 10:35 Реклама
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24.07.2018 10:35


«МегаФон» запускает «умный» сервис предложений, которые разработаны специально и индивидуально для всех абонентов. В приложении «Личный кабинет» или по номеру 0909 каждый клиент в один клик может подключить скидку, бонус или дополнительные пакеты минут и интернета, что позволит сделать связь более выгодной и подходящей именно ему. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе оператора.
Предложения подбираются с помощью больших данных, анализирующих информацию о потребительском поведении миллионов клиентов «МегаФона». Для абонентов список подходящих услуг будет обновляться регулярно. Предложения состоят из трех категорий: 
• дополнительные скидки на подходящие пользователю тарифы и опции;
• индивидуальные бонусы за пополнение счёта, в виде дополнительных минут на разговоры или гигабайты на интернет;
• специальные предложения на полезные клиенту сервисы: например, бесплатный доступ к «Яндекс.Музыке» или Boom, повышенный кэшбэк в сервисе #Специи, пакет телеканалов в МегаФон.ТВ и так далее.
«До определенных пор индивидуальные предложения на рынке создавались операторами для корпоративных клиентов, но сегодня при помощи современных технологий, таких как аналитика больших данных и искусственный интеллект, мы можем создавать индивидуальные тарифы под каждого абонента на основе его потребительского опыта. Первый такой шаг — это запуск нашей линейки «Включайся!». Сейчас, изучив поведение абонентов внутри тарифов, мы разработали предложения с личными параметрами. Самое главное, что это удобно и бесплатно — подключить индивидуальные предложения можно в один клик в Личном кабинете или по номеру 0909», —комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».
Подробнее о персональных предложениях можно посмотреть здесь.
«МегаФон» продолжает расширять экосистему цифровых услуг и создавать новые возможности для абонентов, улучшая клиентский опыт. Инвестируя в технологии и идеи, компания создает удобные и популярные сервисы: тарифная линейка «Включайся!», «МегаФон. Здоровье», кэшбэк-сервис #Специи, МегаФон.ТВ, МегаФон.Путешествия, счет мобильного телефона в привязке к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay и многое другое. На конец первого квартала 2018-го года число мобильных абонентов составляет 76,2 млн человек.

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