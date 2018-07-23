Фронтовик из Волгограда сыграет зрителям Татарии на ложках

Культура 23.07.2018 16:13
447 0
23.07.2018 16:13
Творческие ветеранские коллективы, солисты-вокалисты, мастера художественного слова, гармонисты-частушечники, исполнители на народных инструментах, лауреаты Волгоградского областного фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни отправляются в Казань, где будут представлять Волгоградскую область в республике. Мероприятия начинаются уже послезавтра, 25 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов, в программе - три благотворительных концерта, которые волгоградские самодеятельные исполнители дадут жителям городов Казани, Чистополя, Болгар. Кроме этого, волгоградцы проведут совместные творческие встречи и мастер-классы с татарстанскими артистами в детских и молодежных аудиториях.
В составе делегации - исполнитель на ложках участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков, мастер художественного слова, узник фашистских концлагерей Валентина Михайловна Юртаева, народный хореографический ансамбль «Дружба» из Камышина, вокальный ансамбль «Мелодия» из Фролово, вокальный ансамбль «Огонек» из Кумылженского района, солисты и исполнители из Урюпинска, Еланского, Новониколаевского, Новоаннинского, Среднеахтубинского, Ленинского районов. Всего в составе делегации - представители 11 муниципальных образований области.
Это ответный визит волгоградской делегации в республику: в 2016 году Волгоград посетила делегация участников Великой Отечественной войны, руководителей ветеранских и молодежных организаций республики Татарстан. А фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») в зале Волгоградской консерватории запомнился волгоградским зрителям яркими эмоциями и исполнительским мастерством, - подчеркнули в совете ветеранов.
Благотворительные концерты лауреатов волгоградского областного фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни посвящены 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и вкладу татарского народа в Победу.
На фото - участник Великой Отечественной войны, артист Александр Медков с депутатом волгоградской гордумы Андреем Гимбатовым.
Реклама
Популярное по теме
22.07.2018 06:21
4692 0
21.07.2018 10:36
1645 0
Ровесника пирамид - курган III века до нашей эры в Волгоградской области - сохранят для потомков22.07.2018 06:21
В Волгограде футбольных болельщиков развлекут живой музыкой21.07.2018 10:36
В Москве отмечают 75-летие подвига уроженца Волгоградской области Алексея Маресьева19.07.2018 14:36
В Волгограде столетние наряды из сундука прабабушки-казачки стали "изюминкой" новой выставки15.07.2018 10:18
В Волгограде на 81-м году жизни скончался известный скульптор – почетный гражданин города Виктор Фетисов12.07.2018 21:22
Уникальное здание в Волгоградской области не признали объектом культурного наследия11.07.2018 11:24
Волгоградский академический симфонический оркестр завершит сезон на фан-фесте04.07.2018 16:47
Волгоградцам в дни ЧМ-2018 покажут польское кино и угостят национальными блюдами27.06.2018 09:38
Жителей Волгограда зовут окунуться в детство23.06.2018 22:30
В Волгограде готовится к изданию альбом с работами художника о военном детстве в Сталинграде22.06.2018 11:42
Памятник Николаю II установят в станице Волгоградской области и Нью-Йорке22.06.2018 09:47
В Волгоградской области устроят праздник колокольного звона20.06.2018 15:50
С Днем города волжан поздравит легендарная группа «Иванушки International»20.06.2018 05:56
Болельщики из Англии приходят в музей «Сталинградская битва» посмотреть на меч короля Георга18.06.2018 16:39
Скучно не будет: в Волгограде во время ЧМ болельщиков развлекут по полной культурной программе14.06.2018 11:52
Реклама