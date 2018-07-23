Фронтовик из Волгограда сыграет зрителям Татарии на ложках





Творческие ветеранские коллективы, солисты-вокалисты, мастера художественного слова, гармонисты-частушечники, исполнители на народных инструментах, лауреаты Волгоградского областного фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни отправляются в Казань, где будут представлять Волгоградскую область в республике. Мероприятия начинаются уже послезавтра, 25 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов, в программе - три благотворительных концерта, которые волгоградские самодеятельные исполнители дадут жителям городов Казани, Чистополя, Болгар. Кроме этого, волгоградцы проведут совместные творческие встречи и мастер-классы с татарстанскими артистами в детских и молодежных аудиториях.

В составе делегации - исполнитель на ложках участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков, мастер художественного слова, узник фашистских концлагерей Валентина Михайловна Юртаева, народный хореографический ансамбль «Дружба» из Камышина, вокальный ансамбль «Мелодия» из Фролово, вокальный ансамбль «Огонек» из Кумылженского района, солисты и исполнители из Урюпинска, Еланского, Новониколаевского, Новоаннинского, Среднеахтубинского, Ленинского районов. Всего в составе делегации - представители 11 муниципальных образований области.

Это ответный визит волгоградской делегации в республику: в 2016 году Волгоград посетила делегация участников Великой Отечественной войны, руководителей ветеранских и молодежных организаций республики Татарстан. А фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») в зале Волгоградской консерватории запомнился волгоградским зрителям яркими эмоциями и исполнительским мастерством, - подчеркнули в совете ветеранов.

Благотворительные концерты лауреатов волгоградского областного фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни посвящены 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и вкладу татарского народа в Победу.

На фото - участник Великой Отечественной войны, артист Александр Медков с депутатом волгоградской гордумы Андреем Гимбатовым.