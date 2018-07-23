В Волгоградской области спустя сутки - очередное ДТП с несколькими жертвами





Три человека погибли сегодня около 8 утра на автодороге «Николаевск – Палласовка» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, столкновение грузовой «ГАЗели» и легковушки произошло на 60-ом километре от Николаевки по направлению движения в Палласовку. На месте ДТП скончался водитель легковушки, а также двое пассажиров – мужчина и женщина.

Напомним, накануне, 22 июля, около 5 утра на трассе «Волгоград-Москва» в автоаварии погибли пятеро человек, еще один несовершеннолетний пострадал. Причиной трагедии явилось столкновение двух легковых автомобилей и грузовика.



