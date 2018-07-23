В маршрутке «Москва - Волгоград» задержали наркокурьера с 2 кг героина

Расследования 23.07.2018 10:33
1285 1
23.07.2018 10:33
2 кг чистого героина 20-летний житель Волгограда пытался провезти в Волгоград в пластиковой емкости из-под средства для посудомоечных машин, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, молодой человек был причастен к организации канала доставки наркотических средств на территорию региона. Наркокурьера выследили и задержали с поличным в междугороднем такси, следовавшем по маршруту «Москва-Волгоград». Операцию готовили и проводили сотрудники региональных управлений УФСБ и МВД.
Реклама
Популярное по теме
03.07.2018 15:29
6165 7
11.07.2018 16:57
6069 4
Подозреваемый в причастности к убийству Сергея Брудного скучает по родным в волгоградском СИЗО23.07.2018 12:05
Расследования 23.07.2018 12:05
619 1 Обсудить
В Волгоградской области скрывшегося с места ДТП таксиста посадили под арест21.07.2018 08:49
Расследования 21.07.2018 08:49
5675 0 Обсудить
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премию20.07.2018 11:03
Расследования 20.07.2018 11:03
7251 1 Обсудить
Под Волгоградом полицейские сожгли почти 300 кг "дури"20.07.2018 09:44
Расследования 20.07.2018 09:44
2597 3 Обсудить
В Волгоградской области директор филиала крупной компании обвиняется в получении "отката" в 7,5 млн рублей19.07.2018 17:46
Расследования 19.07.2018 17:46
5358 5 Обсудить
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капитала19.07.2018 17:06
Расследования 19.07.2018 17:06
2151 0 Обсудить
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в Камышине19.07.2018 13:38
Расследования 19.07.2018 13:38
1906 0 Обсудить
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьму18.07.2018 17:32
Расследования 18.07.2018 17:32
3768 0 Обсудить
В Волгоградской области пилота и авиакомпанию наказали за повреждение ЛЭП во время полета18.07.2018 14:22
Расследования 18.07.2018 14:22
2841 4 Обсудить
В Волгограде подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака оставили в СИЗО18.07.2018 12:20
Расследования 18.07.2018 12:20
4804 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-председатель коллегии адвокатов выслушал приговор за мошенничество17.07.2018 12:07
Расследования 17.07.2018 12:07
6069 12 Обсудить
В Волгоградской области вынесли приговор 11 членам наркокартеля16.07.2018 15:33
Расследования 16.07.2018 15:33
3704 1 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за тайные кражи из домов и гаражей16.07.2018 11:10
Расследования 16.07.2018 11:10
1713 3 Обсудить
В Волгоградской области криминальный дуэт отправили в тюрьму за вымогательство15.07.2018 11:45
Расследования 15.07.2018 11:45
4585 0 Обсудить
Главного патологоанатома Волгоградской области выпустили из СИЗО по болезни13.07.2018 17:35
Расследования 13.07.2018 17:35
9487 12 Обсудить
Реклама