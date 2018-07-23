Расследования

В маршрутке «Москва - Волгоград» задержали наркокурьера с 2 кг героина

Расследования 23.07.2018 10:33
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23.07.2018 10:33

 

2 кг чистого героина 20-летний житель Волгограда пытался провезти в Волгоград в пластиковой емкости из-под средства для посудомоечных машин, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, молодой человек был причастен  к организации канала доставки наркотических средств на территорию региона. Наркокурьера выследили и задержали с поличным в междугороднем такси, следовавшем по маршруту «Москва-Волгоград». Операцию готовили и проводили сотрудники региональных управлений УФСБ и МВД.  

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