В центре Волгограда неопытный водитель насмерть сбил пешехода





Трагически закончилось ДТП, случившееся в Центральном районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в пятницу в 20:50 18-летний водитель “Лады Приоры” около перекрестка проспекта имени маршала Жукова и улицы имени маршала Рокоссовского сбил 59-летнего пешехода. Известно, что мужчина попытался перебежать дорогу по пешеходному переходу, на красный свет. Пострадавшего доставили в БСМП №25, но, к сожалению, врачам спасти его не удалось. По имеющимся сведениям, мужчина умер от полученных травм, так и не придя в сознание. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Но как сообщили информагентству в полиции, водительский стаж молодого водителя не превышает и двух месяцев.

Фото: ВК-пользователь Лаура







