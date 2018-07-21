В центре Волгограда неопытный водитель насмерть сбил пешехода

Происшествия 21.07.2018 10:09
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21.07.2018 10:09
Трагически закончилось ДТП, случившееся в Центральном районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в пятницу в 20:50 18-летний водитель “Лады Приоры” около перекрестка проспекта имени маршала Жукова и улицы имени маршала Рокоссовского сбил 59-летнего пешехода. Известно, что мужчина попытался перебежать дорогу по пешеходному переходу, на красный свет. Пострадавшего доставили в БСМП №25, но, к сожалению, врачам спасти его не удалось. По имеющимся сведениям, мужчина умер от полученных травм, так и не придя в сознание. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Но как сообщили информагентству в полиции, водительский стаж молодого водителя не превышает и двух месяцев.
Фото: ВК-пользователь Лаура
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