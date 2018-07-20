Экономика

Волгоградское УФАС не увидело чистоты на мусорном рынке в Михайловке

Экономика 20.07.2018 14:44
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20.07.2018 14:44


Волгоградское УФАС России усмотрело в действиях группы лиц в составе ООО "Михайловское жилищное хозяйство" и МУП "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" признаки недобросовестной конкуренции. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, данные компании одновременно являются кредиторами ООО "УК "Сантехсервис", признанного судом несостоятельным (банкротом), использовали свой статус кредиторов не в интересах восстановления платежеспособности должника, а в своих собственных интересах как участника рынка вывоза мусора. Данные компании имеют в совокупности 78,48% от общего числа голосов кредиторов ООО "УК "Сантехсервис" с правом голоса. На собрании кредиторов данной организации ООО "Михайловское жилищное хозяйство" и МУП "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" инициировали вынесение на обсуждение собрания вопрос об обязании конкурсного управляющего ООО "УК "Сантехсервис" расторгнуть договор, заключенный между ООО "УК "Сантехсервис" и одним из предпринимателей на сбор и вывоз отходов, а затем заключить такой договор не просто с иной организацией, а с одним из кредиторов управляющей компании - ООО "Михайловское жилищное хозяйство". За такое решение проголосовало большинство голосов - ровно 78,48% от общего числа. 
Волгоградское УФАС России, согласно решению, установило срок до 30 июля текущего года для отзыва ООО "Михайловское жилищное хозяйство" и МУП "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" своих голосов по вопросам обязания конкурсного управляющего расторгнуть действующий договор с предпринимателем. Как отметила заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко: "В данном случае, мы имеем дело с весьма своеобразной формой недобросовестной конкуренции на рынке вывоза мусора". По ее словам, налицо попытка ООО "Михайловское жилищное хозяйство", воспользовавшись случаем, надавить на управляющую компанию и заставить ее сменить поставщика услуг вывоза мусора. "Надеемся, что предупреждение антимонопольного органа будет своевременно исполнено", - отметила Никуйко.
Напомним, что в соответствии с действующим антимонопольным законодательством, в случае выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается, а лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности.

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