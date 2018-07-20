Экономика

ВТБ: на ЧМ-2018 в ЮФО болельщики потратили 2,5 млрд рублей

Экономика 20.07.2018 11:28 Реклама
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20.07.2018 11:28



ВТБ провел исследование транзакционной активности болельщиков на Юге в ходе чемпионата мира по футболу. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, статистика эквайринговой сети банка показала, что наибольший объем транзакций среди городов- участников в ЮФО был совершен в Волгограде, а самыми активными туристами стали фанаты из США, Мексики и Перу.
Согласно полученным данным, объем операций в ЮФО за все дни проведения чемпионата мира по футболу составил 2,5 млрд рублей. Среди городов по объему трат лидирует Волгоград, где туристы потратили 1 млрд рублей. При этом в Сочи – более 800 млн рублей, а в Ростове – 700 млн рублей.
Наибольший объем транзакций зафиксирован в категории «Одежда и аксессуары» (190 млн рублей). На втором месте по размеру трат – места общественного питания, где футбольные фанаты потратили 130 млн рублей, из них на фаст-фуд – 40 млн рублей. Далее следуют отели (120 млн), транспорт (100 млн) и туристические услуги (90 млн).
В трех южных городах чемпионата мира оборот в категории «Отели» вырос втрое, в общепите – в среднем в два раза.
Среди иностранных гостей турнира больше всех потратили жители США (15 млн руб.). В первую десятку стран по наибольшему объему транзакций также вошли Мексика (10 млн руб.), Перу (9 млн), Казахстан (7 млн), Бразилия (6 млн), Великобритания (5 млн), Китай (4,5 млн), Германия (4 млн), Панама (3 млн) и ОАЭ (2,5 млн).
При этом наибольший прирост операций у туристов из этих стран был зафиксирован в категории «Транспорт» в Ростове-на-Дону, бары и рестораны – в Волгограде и отели - в Сочи.

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