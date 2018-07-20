Под Волгоградом полицейские сожгли почти 300 кг "дури"

Расследования 20.07.2018 09:44
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20.07.2018 09:44
Около 300 килограммов конопли и марихуаны уничтожили сотрудники полиции на полигоне в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, наркотические средства были изъяты в августе 2016 года в хуторе Щучий и являлись вещественными доказательствами в уголовном деле.
Тайную плантацию на кукурузном поле нашли полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Наркотические растения удобряли, был налажен и капельный полив. А неподалеку в заброшенном ангаре силовики обнаружили целый цех по переработке и хранению наркотиков. Тогда же задержали и троих плантаторов. Задержанные рассказали, что семена конопли они заказали через Интернет в Голландии. Они планировали заработать на своей противоправной деятельности более 5 миллионов рублей. Все фигуранты дела были приговорены к 11 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.
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