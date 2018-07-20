Расследования

Под Волгоградом полицейские сожгли почти 300 кг "дури"

Расследования 20.07.2018 09:44
1807 3
20.07.2018 09:44


Около 300 килограммов конопли и марихуаны уничтожили сотрудники полиции на полигоне в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, наркотические средства были изъяты в августе 2016 года в хуторе Щучий и являлись вещественными доказательствами в уголовном деле.
Тайную плантацию на кукурузном поле нашли полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Наркотические растения удобряли, был налажен и капельный полив. А неподалеку в заброшенном ангаре силовики обнаружили целый цех по переработке и хранению наркотиков. Тогда же задержали и троих плантаторов. Задержанные рассказали, что семена конопли они заказали через Интернет в Голландии. Они планировали заработать на своей противоправной деятельности более 5 миллионов рублей. Все фигуранты дела были приговорены к 11 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгограде передали в суд дело о заказном убийстве бизнесмена Сергея Брудного
03.07.2018 15:29
6165 7
В Волгограде огласили приговор по делу о подставных ДТП с элитными иномарками
11.07.2018 16:57
6069 4
В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители
22.06.2018 19:30
3853 3
Расследования
20.07.2018 11:03
Расследования 20.07.2018 11:03
2060 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 17:46
Расследования 19.07.2018 17:46
4558 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 17:06
Расследования 19.07.2018 17:06
1673 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 13:38
Расследования 19.07.2018 13:38
1742 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 17:32
Расследования 18.07.2018 17:32
3683 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 14:22
Расследования 18.07.2018 14:22
2782 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 12:20
Расследования 18.07.2018 12:20
4689 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2018 12:07
Расследования 17.07.2018 12:07
5968 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.07.2018 15:33
Расследования 16.07.2018 15:33
3620 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.07.2018 11:10
Расследования 16.07.2018 11:10
1676 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.07.2018 11:45
Расследования 15.07.2018 11:45
4523 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2018 17:35
Расследования 13.07.2018 17:35
9373 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2018 10:03
Расследования 13.07.2018 10:03
4945 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.07.2018 15:11
Расследования 12.07.2018 15:11
3653 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2018 17:32
Расследования 11.07.2018 17:32
4065 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:21
В Волгограде после дождя очищают ливневкиСмотреть фотографии
13:07
Жильцы дома в Волгограде снова тонут от дождя, а управляющая компания путается в показанияхCмотреть видео
12:31
На юге Волгограда после ливня трамваи стояли час без движенияСмотреть фотографии
12:19
Nemoloko собирает голоса за качество и пользуСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде росгвардейцев поблагодарили за порядок на матчах ЧМ-2018Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премиюСмотреть фотографии
11:02
Грязевое море: в Волгограде Нулевую продольную снова перекрыли Смотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоград проходит испытание новым ливнемСмотреть фотографии
10:23
Вторая волна: в Волгограде объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
10:16
"Шелковый путь" в Астрахани, Элисте и Волгограде обезопасят от пластикаСмотреть фотографии
09:44
Под Волгоградом полицейские сожгли почти 300 кг "дури"Смотреть фотографии
09:10
Да будет свет: Сетевики обещают волгоградским дачникам максимальную прозрачность в работеСмотреть фотографии
05:33
В Волжском горожане начнут бегать по вертикалиСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу Cмотреть видео
19:49
Фермер в Волгоградской области из-за банковского долга едва не лишился 200 га землиСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области директор филиала крупной компании обвиняется в получении "отката" в 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
Под Волгоградом военнослужащие подорвались на снаряде времен войны Смотреть фотографии
17:06
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капиталаСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из КотельниковоСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтовСмотреть фотографии
16:09
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:50
В правительстве России обсудили проблемы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублейСмотреть фотографии
14:10
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовкеСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в КамышинеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города Смотреть фотографии
13:22
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцыСмотреть фотографии
12:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
Реклама
 