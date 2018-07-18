В Волгограде подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака оставили в СИЗО









До 18 сентября продлен срок содержания под стражей студенту из Ирака Хумаму Ал-Машхадини, подозреваемому в совершении в Волгограде смертельного ДТП. Как стало известно ИА “Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд.

Напомним, трагедия произошла на Набережной имени 62-ой Армии ночью 18 мая. Неподалеку от моста через Волгу столкнулись автомобиль “Chevrolet” и мотоцикл. В аварии погибли 34-летний мотоциклист и его 26-летняя пассажирка. 24-летний водитель легковушки и его 17-летний пассажир получили травмы. Оба они родом из Ирака, а в Волгоград приехали на учебу.

Водителя авто подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. По имеющимся сведениям, расследование уголовного дела продолжается.