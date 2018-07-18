Факты невыезда "скорых" и отсутствие бесплатных рецептов выявили прокуроры в Волгоградской области





Более 250 нарушений в сфере законодательства о здравоохранении выявила прошедшая в регионе прокурорская проверка. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Одно из самых частых нарушений - ненадлежащее обеспечение лекарствами льготников. Так, в "Палласовской ЦРБ" 25 инвалидам 1 и 2 группы не выписали бесплатные рецепты. В Камышине в "Центральной городской больнице" и "Городской больнице № 1" врачи не давали инвалидам бесплатные рецепты для получения средств самоконтроля глюкозы в крови, а также ряд лекарств. Нормально не обеспечивались пациенты с сахарным диабетом и в Суровикинской ЦРБ. За это главврачам медучреждений надзорным ведомством были внесены представления.

В Еланской центральной районной больнице бесплатные рецепты выдавали, но как следует из материалов прокурорской проверки, как ими пользоваться и сколько их принимать пациентам не объясняли.

В Чернышковском районе инвалиду 3 группы не выписали рецепт на жизненно необходимый препарат. Из-за этого его своевременно не направили на лечение в волгоградскую БСМП №25. Нарушение было устранено только после вмешательства прокурора.

Нередкими в Советском районе Волгограда были и случаи долгого ожидания приезда скорой помощи к месту вызова. Так “неотложка” 13 раз задерживалась по пути в “Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов”.

За это главврачу “Клинической станции скорой медицинской помощи” было внесено прокурорское представление. Кроме того, материалы проверки направлены прокуратурой в территориальный орган Росздравнадзора для решения вопроса о возбуждении административного производства за нарушение лицензионных требований.

Факт невыезда бригады скорой помощи к инвалиду 1 группы был установлен и прокуратурой Красноармейского района. К тому же при проверке были даны недостоверные сведения о том, что якобы вызова “скорой” от инвалида не было. За это главврачу станции скорой помощи по представлению прокурора объявили выговор.

Проверки показали, что не все гладко и с направлением граждан на санаторно-курортное лечение. Так, “Клиническая поликлиника № 1” выдала инвалиду 2 группы необходимую для оформления лечения справку только после вмешательства прокурора. Должностное лицо, отказавшее до этого инвалиду в помощи, привлечено к дисциплинарной ответственности.

К сожалению, проверки показали и практически повсеместное нарушение правил хранения лекарств и медицинских изделий, отсутствие в аптеках необходимого количества препаратов входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, завышения цен на лекарства, и ненадлежащее оснащение медучреждений и машин скорой помощи необходимым оборудованием.

Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесено более 120 представлений по которым к дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц, в суды направлено более 30 исков, а в контролирующие органы передано около 50 материалов для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Также региональная прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес председателя областного комитета здравоохранения.