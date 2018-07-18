Волгоградский “Ротор” завершил ничьей первый матч сезона с “Чертаново” - 1:1

Спорт 17.07.2018 21:26
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17.07.2018 21:26
Ничьей завершилась первая в новом сезоне игра волгоградского “Ротора”, сообщает ИА “Высота 102”. Выездная встреча с московским ФК “Чертаново” в рамках первого тура Олимп-Первенства ФНЛ прошла в Домодедово на стадионе “Авангард”. В начале игра шла практически на равных, правда, мячом владели больше игроки столичной команды. Но на 18 минуте “Ротор” смог вырваться вперед. Гол в ворота “Чертаново” забил нападающий “Ротора” Андрей Мязин. Он смог сделать это с подачи, выполненной волгоградским полузащитником Альбертом Шариповым. Отыграться до конца периода хозяева поля не смогли. Однако в начале второго тайма на 52 минуте, пробивая пенальти, нападающий “Чертаново” Антон Зиньковский забил ответный мяч и сравнял счет.
Изменить счет в свою пользу до конца игры ни одной из команд не удалось.
Отметим, что это была первая после многолетнего перерыва игра, которую волгоградский клуб провел под названием “Ротор” без приставки Волгоград. Прежнее, уже давно привычное всем название команде вернули совсем недавно. В новый сезон команда вошла и в обновленном составе - в нее пришли 18 новых игроков.
Следующую игру волгоградцы проведут дома. Матч с владивостокским “Лучом” по плану должен пройти 22 июля на стадионе “Волгоград Арена”.
Фото: сайт ФК "Ротор"
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