Происшествия

На севере Волгограда легковушка влетела в дерево: один погиб, двое пострадали

Происшествия 17.07.2018 20:56
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17.07.2018 20:56


Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда около 17.50 на проспекте Ленина неподалеку от поворота на улицу Тарифная легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, на месте аварии погиб 40-летний водитель, 26-летняя женщина и восьмимесячный ребенок с многочисленными травмами госпитализированы. У пассажирки - открытая черепно-мозговая травма, малышка получила сотрясение головы и ушибы.

Фото: vk.com/ghest_volgograd

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