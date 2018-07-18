За места в Волжскую гордуму будут биться восемь партий

Выборы 18.07.2018 05:24
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18.07.2018 05:24
Территориальная избирательная комиссия Волжского завершила работу по определению количества кандидатов в депутаты городской думы: всего зарегистрировались 274 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, заявились 8 политических партий. По единому округу «Единая Россия» выставила 39 кандидатов, КПРФ – 25, «Справедливая Россия» – 25, ЛДПР – 39, «Яблоко» – 17, «Гражданская платформа» – 13, «Пенсионеры за справедливость» – 13, «Родина» – 16 человек.
Кандидаты должны представить в избирательную комиссию все необходимые документы, в числе которых будут и финансовые отчеты о распределении средств на ведение предвыборной кампании.
Количество депутатов по одномандатным округам составило от «Единой России» и «Справедливой России» – по 12 человек от каждой партии, от КПРФ и ЛДПР – по 11 человек, от партии «Яблоко» – 7 кандидатов, по 6 человек от «Гражданской платформы» и «Пенсионеры за справедливость», 3 человека – от партии «Родина». Напомним, выборы депутатов в Волжскую городскую думу состоятся 9 сентября 2018 года, в кампании будут задействованы 96 избирательных участков.
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