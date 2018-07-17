В Волгограде завод задолжал рабочим больше 18 млн рублей зарплаты

Расследования 17.07.2018 17:20
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17.07.2018 17:20
Более 18 миллионов рублей заработной платы задолжал своим сотрудникам “Завод железобетонных изделий и конструкций”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Куницкая, по данным следствия, с 2016 до 2017 годы более 500 работников завода периодически не получали зарплату. При этом, как выяснили следователи, трудностей с деньгами завод не испытывал и выплатить рабочим их кровные мог, но не сделал этого.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ “Невыплата заработной платы”. Сейчас потерпевшими по делу проходят 314 человек, но у следователей есть данные, что еще около 200 человек не получили все свои деньги. Тем, кто проходит по делу потерпевшими, часть долга уже погасили.
Следователи предлагают действующим работникам предприятия и тем, кто работал там раньше сообщить о зарплатных долгах в следственный отдел по Советскому району СУ СК России по Волгоградской области. Телефон для связи: 8-937-724-27-36 – руководитель следственного отдела Дадаков Иван Владимирович.
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