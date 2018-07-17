На Волгоградскую область надвигаются грозы, ливень и град









Ухудшение погодных условий в ближайшие часы ожидается в Волгоградской области, передает ИА "Высота 102". По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС", в ближайший час с сохранением до конца суток 17 июля в отдельных районах области пройдут ливни, грозы с усилением ветра до 18 м/с, возможен град.

МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности: парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. На открытой местности нужно обходить шаткие строения, воздержаться от выхода на водоемы. В помещениях на время непогоды нужно плотно закрыть окна и форточки.



